Governador Wanderlei Barbosa inaugura Comando Regional de Policiamento e base da Força Tática em Araguaína para atender mais de 40 municípios

Entrega das unidades integra conjunto de medidas do Governo do Tocantins para fortalecer a segurança pública nos municípios tocantinenses

Por Redação

A cidade de Araguaína conta agora com uma nova sede do Comando Regional de Policiamento da 2ª Região (CRP-2), inaugurada nesta segunda-feira, 3, pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Na oportunidade, foi entregue também a base da Força Tática do 2° Batalhão da Polícia Militar (BPM). As novas unidades fazem parte de um conjunto de medidas do Governo do Tocantins para fortalecer a segurança pública, garantindo recursos e estruturas adequadas para a atuação da Polícia Militar do Tocantins.

Durante a solenidade, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do fortalecimento da segurança pública na região norte do Tocantins.

“Esta inauguração representa um marco na segurança pública do nosso Estado. Com a nova base da Força Tática e a sede do CRP-2, estamos investindo na proteção e no bem-estar dos cidadãos. Estamos trazendo benefícios para a população, que necessita e clama por segurança. Nosso governo tem investido nesse setor, pois queremos uma presença policial mais efetiva e bem-estruturada para garantir a paz e a ordem em nossos municípios”, afirmou o governador.

Comando Regional de Policiamento

A nova sede do CRP-2, em Araguaína, é responsável pelo comando, pelo planejamento, pela supervisão, pela coordenação e pelo controle de emprego das unidades do norte do Estado. A área atendida pelo CRP-2 abrange 55.921,087 km², distribuída em mais de 40 municípios, com uma população de 531.751 pessoas. A unidade é composta por três batalhões e três companhias independentes: o 2° BPM, o 9° BPM, o 14° BPM, a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a 3ª CIPM e a 5ª CIPM.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), coronel Márcio Antônio Barbosa, também ressaltou a relevância da nova estrutura para a Polícia Militar e para a sociedade.

“A inauguração desta base e do comando regional é um avanço significativo para a nossa corporação. É uma satisfação estarmos aqui entregando obras importantes para a população. Estamos melhor equipados e preparados para enfrentar os desafios da segurança pública, o que demonstra o empenho e os investimentos da gestão Wanderlei com a segurança pública”, frisou o coronel Márcio Antônio Barbosa.

O comandante do CRP-2, tenente-coronel Abner Alves, expressou sua satisfação com a nova instalação e a base da Força Tática.

“Estamos extremamente contentes com essa conquista. A nova sede e a Base da Força Tática representam um reforço na nossa capacidade de resposta e na atuação em prol da segurança da comunidade. Estamos agora mais próximos das unidades, a comunidade pode contar conosco e estamos aqui para dar todo o suporte necessário”, declarou o tenente-coronel Abner Alves.

O Governo do Tocantins entregou ainda nesta segunda-feira, 3, uma viatura nova para o 2° BPM. O veículo modelo S10 é equipado com rádio, estribo, giroflex e será destinado para a Patrulha Rural.

Base da Força Tática

A base da Força Tática do 2° BPM também foi inaugurada pelo governador Wanderlei Barbosa. O espaço é dividido em alojamento masculino e feminino, banheiros, cantina, clínica veterinária, depósitos e canil, além de espaço para treinamento de animais.

A nova estrutura promete aumentar a eficácia das ações policiais na região, proporcionando mais segurança e tranquilidade para os moradores. As equipes de Força Tática são responsáveis por realizar o patrulhamento ostensivo em áreas com alto índice de criminalidade, além de conduzir operações de Controle de Distúrbios Civis (CDC), resgates de reféns, intervenções em sequestros, execução de mandados de prisão e manutenção da ordem pública.

Texto: Guilherme Lima/Governo do Tocantins