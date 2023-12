Governador Wanderlei Barbosa inaugura recuperação do trecho rodoviário da Transcolinas a Bernardo Sayão, orçada em R$ 28 milhões

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou nesta sexta-feira, 15, o trecho da rodovia TO-164, que liga o entroncamento da TO-335 (Transcolinas) à sede do município de Bernardo Sayão e ao Povoado 19, no norte do Estado. A obra conta com 69,3 km e está orçada em R$ 28 milhões.

Também foi inaugurado o asfaltamento de ruas e avenidas de Bernardo Sayão, obras realizadas em convênio com o Governo do Tocantins, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, com um investimento de R$ 2 milhões.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância das obras para a população de toda a região, bem como para o Tocantins. “São obras estruturantes e importantes para a população de Bernardo Sayão e para todo o Tocantins. Agora, nós vemos uma rodovia trafegável, em que a população vai e volta para Colinas, para Couto Magalhães e para Palmas, com muita segurança. E é isso que nós prezamos e estamos fazendo em todo o Tocantins”, declarou o Governador, ao salientar a alegria de estar fazendo a entrega simbólica dos trechos da rodovia e da pavimentação urbana, realizada por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

O prefeito de Bernardo Sayão, Osório Antunes, enfatizou o trabalho do Governo do Tocantins para mudar a realidade do Estado.

“É muito gratificante ter um governador que atende os pedidos que a gente leva. Bernardo Sayão ganhou um governador que está ajudando a mudar a nossa realidade”, pontuou o prefeito.

“Uma das prioridades da gestão do governador Wanderlei Barbosa é a recuperação das rodovias do Tocantins. Esse trecho inaugurado hoje [sexta-feira, 15] representa muito para a população da região, assim como o asfaltamento das ruas e avenidas de Bernardo Sayão, que receberam investimento do Programa de Fortalecimento da Economia”, pontuou o presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro.

Programa de Fortalecimento da Economia

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego foi implantado pelo Governo do Tocantins, com o propósito de fortalecer a economia e gerar empregos e renda para a população tocantinense. Os recursos são liberados em três etapas, divididas em três parcelas. Em virtude dessa iniciativa, diversos municípios estão realizando obras estruturantes e promovendo melhorias na qualidade de vida das pessoas.

Cidadão Honorário

Na oportunidade, o governador foi agraciado com o título de Cidadão Honorário pela Câmara de Vereadores de Bernardo Sayão, considerando os relevantes serviços prestados ao município e a sua atuação exemplar na vida pública.

O governador Wanderlei Barbosa ainda participou, ao lado do prefeito Osório Antunes, da inauguração da iluminação do campo de futebol municipal, da feira coberta, de casas populares, do parque de vaquejada e da iluminação do canteiro central da avenida Antônio Pesconi.