Governador Wanderlei Barbosa lidera encontro estratégico com prefeitos e vereadores de Mato Grosso para fortalecer colaboração na saúde

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa, em um encontro marcante nesta quinta-feira, 25, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, recebeu uma ilustre comitiva composta por prefeitos, vereadores e secretários municipais das Regiões do Norte Araguaia e Xingu, no estado de Mato Grosso. O propósito dessa reunião foi nada menos que a discussão de um termo de cooperação na área da saúde, visando proporcionar atendimento de média e alta complexidade aos pacientes da região por meio do sistema de saúde tocantinense.

Os gestores municipais compartilharam insights reveladores sobre a realidade de seus municípios, onde muitos pacientes buscam a capital tocantinense devido à falta de unidades de saúde especializadas na região. O governador Wanderlei Barbosa expressou sua satisfação em acolher os vizinhos mato-grossenses, enfatizando o compromisso contínuo em áreas vitais como saúde, educação e comércio.

“Nós temos uma ligação, todo o intercâmbio na área de saúde, de educação, de comércio e nunca negaremos o atendimento”, pontuou o Governador.

Destacando a importância desse encontro, o prefeito de Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa do Lago, mencionou a relevância da formalização da cooperação, já apresentada ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. O prefeito ressaltou a prontidão do governador Wanderlei Barbosa, descrevendo a reunião como incrivelmente produtiva.

“O governador Wanderlei Barbosa foi bem solícito, os atendimentos já são realizados, mas nós queremos que seja formalizado. Então, foi uma reunião bastante produtiva”, declarou o prefeito, ao explicar que a Região Norte Araguaia tem muita dificuldade com alguns procedimentos de média e alta complexidade. “São 1300 km da capital e, aqui para Palmas, 580 km, então é menos da metade da distância”, completou.

O prefeito de Santa Terezinha, Thiago Castellan, sublinhou a acolhida calorosa do governador e a importância de Palmas como referência em saúde para sua região. Com entusiasmo, destacou a proximidade geográfica, tornando a capital tocantinense uma alternativa mais acessível para atender às necessidades de sua comunidade.

“Santa Terezinha é uma região muito distante da nossa capital, que é Cuiabá. E Palmas passa a ser uma referência na saúde para nós, é muito mais perto. O governador Wanderlei colocou as portas abertas da saúde para atender o nosso povo, então eu fiquei muito feliz com o resultado dessa reunião”, frisou.

Nessa reunião de grande relevância, a comitiva, composta por líderes municipais como os prefeitos de Santa Terezinha, Thiago Castellan; de Porto Alegre do Norte, Daniel Rosa do Lago; de Confresa, Ronio Condão, vereadores e do deputados estaduais do Tocantins Léo Barbosa e Olyntho Neto, traçou um caminho promissor para uma parceria sólida entre Tocantins e Mato Grosso na busca por soluções eficazes na área da saúde.