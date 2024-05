da redação

A Comissão de Concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) comunicou nesta sexta-feira, 17, ao presidente, deputado Amelio Cayres (Republicanos), que o resultado geral das provas objetivas do certame será divulgado na próxima quarta-feira, 22.

A relação com o nome dos candidatos e notas das provas será publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Aleto e no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).