Governador Wanderlei Barbosa nomeia Katia Chaves para assumir Secretaria da Governadoria

Nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 05, e troca o comando da Pasta estratégica para a gestão estadual.

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa nomeou Katia Chaves para assumir a Secretaria da Governadoria. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 05, e troca o comando da Pasta, responsável pela articulação estratégica e integrada com as secretarias, autarquias e fundações do Governo do Estado, garantindo a execução das políticas públicas, além de prestar assistência direta e imediata ao governador e, em especial, monitorar a execução de suas ordens e decisões.

Desde novembro de 2023 no posto de chefe de Gabinete da Governadoria, Katia Chaves tem perfil técnico e sua forma de trabalhar imprimiu uma marca humanizada à gestão, construindo pontes e mantendo diálogo ativo com os servidores da sede do Poder Executivo Estadual.

Tocantinense de berço, natural de Tocantinopólis, Katia Chaves é filha do auditor fiscal da Receita Estadual João Ferreira Chaves e de Maria Solimar Barbosa Chaves. Empresária e administradora de empresas, Katia é noiva do prefeito de Pindorama, Doutor Thiago Tapajós. Atuou como assessora direta da primeira-dama Karynne Sotero até assumir o antigo cargo, também a pedido do governador Wanderlei Barbosa.

Enquanto assessora da primeira-dama, Katia foi fundamental para sua trajetória, tendo auxiliado na estruturação do gabinete e desenvolvimento de ações e projetos.

“Estou muito feliz e grata, primeiramente a Deus pela oportunidade, e ao governador Wanderlei Barbosa por confiar a mim uma pasta tão importante de um governo que está dando certo e que vem transformando a vida das pessoas”, afirmou a secretária, complementando ainda que “assumo a Secretaria da Governadoria para atender as demandas do governador e da nossa primeira-dama, auxiliando as demais secretarias no que for preciso e mantendo o bom relacionamento institucional com representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, além dos prefeitos tocantinenses”.

Cabe à Governadoria, ainda, gerir a administração e as finanças do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos; executar e coordenar as atividades de relações públicas; entre outras atribuições.