Governador Wanderlei Barbosa premia municípios destaques em alfabetização no Tocantins

Por Ivan Trindade e Guilherme Lima/Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, abriu nesta segunda-feira, 27, o Seminário Regime de Colaboração e premiou os municípios das regionais que se destacaram na alfabetização dos estudantes. Realizado por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a ação tem como objetivo reconhecer aqueles com melhor desempenho na fluência leitora dos estudantes do 2° ano e no progresso de aprendizagem. O evento integra o programa Alfabetiza Mais Tocantins: compromisso tocantinense criança alfabetizada e ocorre até esta terça-feira, 28, em Palmas, na Escola Estadual Elizângela Glória Cardoso.

Lançado no Estado em fevereiro deste ano, o Alfabetiza Mais Tocantins integra o Programa Nacional de Fortalecimento da Educação (Profe), no eixo Profe nos municípios, e surgiu após um levantamento da Seduc, que apontou que mais de 50% das crianças das escolas públicas do Tocantins não estão alfabetizadas ao final do 2° ano do ensino fundamental.

“Este seminário e o prêmio vêm ao encontro do nosso desejo de unir forças da Seduc, com o Ministério da Educação e com as secretarias municipais de ensino, em prol do melhor ensino para as nossas crianças. Precisamos cuidar do nosso recurso humano e fazemos isso ao realizar eventos como esses, em que professores e gestores são premiados por índices positivos, como os apresentados aqui”, destacou o chefe do Executivo, Wanderlei Barbosa, ao reforçar o compromisso com o aprimoramento da Educação.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, pontuou este importante momento na educação do Tocantins, visto que, no evento, foram apresentados os diagnósticos da fluência leitora, além das premiações aos municípios das regionais que se destacaram na alfabetização dos estudantes.

“É um momento de reconhecimento de boas práticas, incentivando o nosso educador e nossos estudantes. Todas nossas crianças precisam ser alfabetizadas, por essa razão concentramos esforços em ações que potencializam o aprendizado delas. Por essa razão, estamos entregando, na data de hoje [segunda-feira, 27], o diagnóstico da fluência leitora, para que os municípios possam trabalhar individualmente com cada aluno, identificando aquele que necessita do suporte”, completou o secretário de Estado da Educação.

Ao final de todas as etapas do programa, deverão ser beneficiados 56 mil estudantes e 2 mil professores do 1° e do 2° ano do ensino fundamental e 1.300 professores do 5° ano do ensino fundamental. Na educação infantil/pré-escola, serão atendidas 22 mil crianças e cerca de 2.300 professores. Um dos premiados presentes ao evento, o secretário municipal de Educação de Aliança do Tocantins, Raimundo Nonato, afirmou que o selo é uma forma de valorizar todos os profissionais da cidade envolvidos no aumento da alfabetização das crianças. “Essa é uma maneira de parabenizarmos os nossos profissionais da educação e também de avaliarmos os investimentos na base, que realizamos na educação infantil”, informou o gestor.

Selo Profe

Como forma promover e valorizar a melhoria das aprendizagens e da qualidade da educação no território tocantinense, o Estado premiou, na ocasião, com o Selo Profe, 13 municípios que foram destaques na melhoria da alfabetização das crianças, sendo esses representantes de cada uma da 13 regionais de ensino do Tocantins. O levantamento foi feito após o diagnóstico entregue pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do Tocantins (Saeto).

São eles: da Superintendência Regional de Educação de Araguaína (Ananás); da Superintendência Regional de Araguatins (Augustinópolis); da Superintendência Regional de Arraias (Novo Alegre); da Superintendência Regional de Colinas (Bernardo Sayão); da Superintendência Regional de Dianópolis (Taipas); da Superintendência Regional de Guaraí (Presidente Kennedy); da Superintendência Regional de Gurupi (Aliança); da Superintendência Regional de Miracema (Miranorte); da Superintendência Regional de Palmas (São Félix); da Superintendência Regional de Paraíso (Abreulândia); da Superintendência Regional de Pedro Afonso (Itacajá); da Superintendência Regional de Porto Nacional (Monte do Carmo); e da Superintendência Regional de Educação de Tocantinópolis (Santa Terezinha).