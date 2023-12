Governador Wanderlei Barbosa prestigia show gospel e deixa mensagem de feliz ano novo aos tocantinenses

Por Redação

A última sexta-feira de 2023 em Palmas, dia 29, foi marcada por apresentações musicais do segmento gospel, que atraíram milhares de fiéis para louvar e ouvir mensagens de amor e esperança. O evento, uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, foi realizado na Praça dos Girassóis e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero.

Na oportunidade o governador destacou os avanços experimentados pelo Tocantins neste ano, bem como, que as apresentações do show constituíram um momento de fé e encontro das famílias cristãs para agradecer as graças alcançadas e pedir que o ano que vai iniciar traga paz e prosperidade a todos..

“Nós tivemos um ano positivo e para finalizar temos esta festa bonita para o público evangélico, para o povo de Deus, para louvarmos juntos, agradecermos por mais um ano de vida e pedir a Ele proteção no ano que se aproxima. Foi um momento marcante e muito especial para a nossa cidade”, concluiu ele, com uma mensagem de um 2024 próspero a todos os tocantinenses.

Para o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, foi uma noite memorável, indo ao encontro do que foi idealizado pelo governador Wanderlei Barbosa..

“Foi, sem dúvidas, uma noite memorável e cheia de louvor e alegria. Era essa a ideia do governador Wanderlei Barbosa quanto pediu que esse show fosse realizado. As famílias, por meio da fé, demonstrando sua gratidão pelo ano que se finda. Quero agradecer a todos que compareceram e prestigiaram esta noite gospel. Que o Menino Jesus abençoe a vida de cada um. Feliz ano novo a todos,” frisou.

Milhares de fiéis acompanharam juntos e entoaram cânticos com mensagens de louvor, esperança, amor a Deus, fortalecendo a fé e promovendo a comunhão entre as pessoas. A primeira apresentação foi de Sandro Nazireu, seguido pelo Grupo Amém, Delino Marçal, Kemuel e, por último, a atração mais esperada da noite, Maria Marçal.

”Foi um show muito bom. O Governo do Tocantins está de parabéns pela iniciativa, porque Deus é tudo em nossa vida, ele é o início, meio e fim, por isso temos que louvar”, disse dona Marlene Ribeiro, presente à festa. O jovem Gelson Rocha, que está visitando a cidade, também parabenizou a organização do evento. “Foi um show emocionante do começo ao fim, nada melhor que encerrar o ano agradecendo e louvando a Deus. Parabéns aos organizadores deste evento”.

Jucian Rodrigues disse que o show representou mensagens de esperança, amor a Deus, e fortalecimento da fé nessa missão importante da vida.