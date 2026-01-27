Governador Wanderlei Barbosa recebe da Prefeitura de Palmas licenças ambientais e de instalação da Cidade do Automóvel e do Parque Tecnológico, em Palmas

Projetos viabilizam a implantação de empresas do setor automotivo, fortalecem o desenvolvimento econômico e ampliam ações de ciência, tecnologia e inovação na Capital

Por Redação



O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nesta terça-feira, 27, da prefeitura de Palmas, as licenças ambientais e de instalação da Cidade do Automóvel, projeto destinado à instalação de empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços do setor automotivo na região norte da capital; e do Parque Tecnológico, voltado ao fortalecimento da pesquisa e da inovação científica. O ato ocorreu na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO), durante o evento de assinatura da Ordem de Serviço para melhoria na sinalização viária dos municípios tocantinenses.

Na ocasião, o chefe do Executivo reforçou a importância dos projetos e destacou que serão instaladas mais de 300 empresas do setor automotivo na Cidade do Automóvel.

“Essa iniciativa vai facilitar para quem precisa comprar um veículo ou até mesmo a realização de serviços como o alinhamento, esse espaço vai cuidar de tudo. Eu agradeço ao prefeito [Eduardo Siqueira Campos] pelo licenciamento e pela permissão para que possamos trabalhar. A licitação já está encaminhada, serão R$ 38 milhões para começar este projeto. Da mesma forma é o Parque Tecnológico, que a prefeitura acaba de licenciar também”, pontuou.

“A entrega das licenças ambientais e de instalação garante segurança jurídica e agilidade para que o Governo do Estado avance com a implementação da Cidade do Automóvel, um projeto estratégico para Palmas, que vai fomentar a economia, impulsionar o desenvolvimento e gerar empregos. A Prefeitura de Palmas contribui abrindo mão do primeiro ITBI [Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis] para atrair mais empresas e oportunidades”, declarou o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos.

Cidade do Automóvel

A Cidade do Automóvel é um projeto voltado à construção de um polo automotivo, concentrando empreendimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços do setor como concessionárias, lojas de veículos novos e seminovos, e oficinas mecânicas. O espaço está localizado no Distrito Industrial Tocantins II, em uma área total de 105.041,09 m², composta por 321 lotes, sendo 137 terrenos com dimensões que variam de 360 m² a 1.826,60 m². A iniciativa será executada pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

“A Cidade do Automóvel faz parte de todo esse projeto do plano de impulsionamento do comércio e da indústria que o governador Wanderlei Barbosa tem implementado no Tocantins. São infraestruturas em todos os parques industriais e, agora em Palmas, inicia a Cidade do Automóvel, onde nós vamos poder atender os empreendimentos, fomentando a geração de emprego e renda para o nosso estado”, enfatizou o titular da Sics, Milton Neris.

O presidente da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), Aleandro Lacerda, enfatizou a parceria entre o Estado e a prefeitura.

“Hoje [terça-feira, 27] recebemos as licenças ambientais tanto do Parque Tecnológico quanto da Cidade do Automóvel e estamos comunicando ao prefeito [Eduardo Siqueira Campos] as minutas de escrituras do parque da região norte. Então, é importante destacar essa parceria no desenvolvimento de ações que objetivam trazer ainda mais investimentos e benefícios para a população de Palmas”, salientou.

Parque tecnológico

O espaço será dedicado ao desenvolvimento da tecnologia, da pesquisa científica e do empreendedorismo, em articulação com a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt).

O presidente da Fapt, Adriano Rodrigues, ressaltou que o momento é um marco histórico para a comunidade acadêmica, para o empreendedorismo do estado e para o Governo do Tocantins.

“A assinatura do registro da área do Parque Tecnológico é uma reivindicação antiga, principalmente da comunidade acadêmica, que vai fomentar esse ecossistema. O Governo do Tocantins tem investido forte nesse setor na intenção de trazer para perto o setor privado, empresas, startups e incubadoras. Isso permitirá que o ambiente de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação atraia recursos extraordinários para o estado e fortaleça o avanço contínuo da pesquisa”, evidenciou.

Parque da região norte de Palmas

Durante o evento, o governador Wanderlei Barbosa entregou, ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, a escritura pública de um terreno para que a prefeitura construa o parque da região norte de Palmas. “São mais de um milhão de metros quadrados, o que vai trazer mais valorização. É um projeto urbanístico inovador, uma obra tão sonhada e importante para a população da região norte da capital”, complementou.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins