Governador Wanderlei Barbosa recebe diretoria da Energisa, que anuncia investimentos de R$ 605,8 mi no Tocantins

Montante reforça o compromisso da distribuidora com o desenvolvimento da economia e melhora na qualidade do serviço no estado

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa recebeu nesta quinta-feira, 13, a diretoria da Energisa Tocantins, que apresentou o montante de investimentos a serem realizados no estado em 2025. Ao todo, serão aplicados R$ 605,8 milhões na ampliação e modernização da rede elétrica e construção de novas subestações, além de outras ações.

“Ficamos muito felizes com todo o trabalho da empresa no Tocantins, já que o estado tem cobertura da Energisa em todas as regiões e, há uma programação para estender àqueles lugares que ainda não foram contemplados”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa, agradecendo pelos investimentos que a empresa está realizando em todas as regiões do Tocantins.

Para este ano, o plano de investimentos da distribuidora inclui: o início das obras da Subestação Palmas V; a rede básica Colinas/Araguaína; a inauguração da Subestação Serras Gerais, da rede básica de Gurupi e da Subestação Gurupi 3; e, novas ações do projeto Nossa Energia, com a doação de 490 geladeiras, 1200 ventiladores e mais de 60 mil lâmpadas de LED para a população de baixa renda.

Além disso, com o apoio do Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), também será feita a execução do programa Luz para Todos, que vai beneficiar cerca de 5 mil famílias da zona rural de localidades com potencial para receber a extensão da rede elétrica ainda este ano.

“O Tocantins está em pleno desenvolvimento e, com isso, o sistema elétrico que atende o nosso estado também deve continuar em aperfeiçoamento constante. Por isso, vamos investir de forma majoritária na ampliação da rede elétrica, sem deixar de aplicar recursos também na manutenção e modernização de nossos equipamentos”, afirmou o diretor-presidente da Energisa Tocantins, Alessandro Brum, que estava acompanhado do diretor Técnico e Comercial da empresa, Alberto Cunha, e do diretor de relações institucionais, Alan kardek Moreira.

Energisa no Tocantins

No Tocantins, a Energisa atende cerca de 680 mil clientes nos 139 municípios do estado, e gera mais de três mil empregos de forma direta e indireta. Ao todo, em 11 anos de atuação no Tocantins, a Energisa já investiu cerca de R$ 4,3 bilhões no sistema elétrico do estado.

Em 2024, o Tocantins foi reconhecido de forma nacional, com a melhor distribuidora de energia das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee).

*Com informações da Energisa Tocantins.