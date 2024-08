Governador Wanderlei Barbosa recebe embaixador da Áustria e sinaliza possibilidade de intercâmbio para formação de mão de obra

Durante a conversa, também foram discutidos os avanços e potencialidades do Tocantins nas áreas do agronegócio, pesquisa e educação e turismo

Jarbas Coutinho

Na tarde desta segunda-feira, 19, o governador Wanderlei Barbosa recebeu em seu gabinete, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, o embaixador da Áustria no Brasil, Dr. Stefan Scholz. Essa foi a primeira visita do Embaixador ao Tocantins e foi intermediada pela Secretaria de Representação do Estado em Brasília e pela Secretaria de Estado da Indústria e Comércio. Durante a conversa, foram discutidos os avanços e as potencialidades do Tocantins nas mais diversas área produtivas, turismo, tecnologia, educação e, sobretudo, intercâmbio para formação de mão de obras.

Durante a visita o governador Wanderlei Barbosa destacou a satisfação em receber o embaixador, a importância de estabelecer intercâmbio nas mais diversas áreas e apresentou sua equipe de trabalho para que possa apresentar todas as potencialidades do Tocantins. “A gente quer que esse intercâmbio se dê em diversas áreas, seja comercial, social cultural e de formação de mão de obra. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, mas já demonstra para o País um crescimento vertiginoso e bons indicadores em todos os setores”, apontou o Governador.



O embaixador Stevan Scholz, após ser recebido pelo governador Wanderlei Barbosa destacou que nesse primeiro momento da sua visita ao Estado foi possível conhecer algumas particularidades da região.

“A primeira impressão foi muito boa, porque tem um plano de desenvolvimento com sustentabilidade. O que é muito importante para a Áustria. O Tocantins faz parte da Amazônia Legal e a proteção da floresta, os direitos indígenas e a matriz energética são muito importantes, e percebemos muitos oportunidades para as empresas. Por outro lado a Áustria está muito interessada em conectar as universidades da Amazônia Legal, portanto, vou continuar a conectar as instituições para possibilidades de parceria”, frisou.

O secretário Extraordinário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini, explicou que em virtude da carência de mão de obra a Áustria criou um projeto de triangulação com países para capacitação da mesma. Por meio do programa a Áustria recebe pessoas para trabalhar por um período determinado, onde têm a oportunidade de conhecer as tecnologias austríacas, receber treinamento e, posteriormente retornar ao seu país de origem com o conhecimento adquirido e isso interessa ao Tocantins, como já sinalizou o governador Wanderlei Barbosa.

“Isso também motivou essa vinda do Embaixador aqui ao Tocantins. Eles querem conhecer o potencial do Agro, nossa bioeconomia, a questão ambiental, o turismo, a cultura e criar laços com o Tocantins”, pontuou Carlos Manzini.

Reunião

Em reunião com representantes de instituições de ensino superior do Tocantins, presidida pelo reitor da Universidade do Tocantins (Unitins) Augusto Rezende, foi mostrado ao Embaixador um vídeo institucional sobre o Tocantins onde aponta a grandeza do Estado, tanto no que diz respeito a extensão territorial como as potencialidades, produção e vocações. As informações mostram que o Tocantins é maior que a Inglaterra, Portugal, Bélgica e outros países e faz divida com o Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Destacou também as riquezas naturais e a forte produção agrícola, posição geográfica privilegiada, além da logística de transporte que facilita o deslocamento de mercadoria para os principais centros consumidores do Brasil. O potencial hídrico também constitui um importante atrativo para o investidor e permite a implementação da hidrovia Araguaia/Tocantins.

Augusto Rezende destacou a importância do Governo do Tocantins em organizar visitas dessa natureza e oportunizar que os auxiliares apresentem seus projetos aos representantes de outros países para promover o Estado.

“Eu tenho a certeza que o embaixador leva daqui um conhecimento amplo do que é o Estado do Tocantins enquanto potencialidades, enquanto arranjos produtivos e também a oportunidade de visualizar o quanto é organizado o processo de ciência, tecnologia, inovação, geração de conhecimento e algumas oportunidades, como o intercâmbio de pessoal, intercâmbio da possibilidade de troca de equipes de cunho técnico-científico, como também o olhar da possibilidade de investimentos e novas tecnologias aqui no Estado”, explicou o Reitor destacando a possibilidade de intercâmbios. “É uma ação que pode se tornar realidade sim, até porque as instituições presentes aqui, todas têm programas de internacionalização e intercâmbio. Isso já faz parte do nosso dia a dia de trabalho, então trazendo esse ponto focal da Áustria aqui, abre a possibilidade de termos de acordo, termos de cooperação, onde viabiliza não só o intercâmbio de estudantes, mas também de professores, de pesquisas e artigos científicos”, destacou.

A visita do Embaixador ao Tocantins se estende até quarta-feira, dia 21. Nesse período visita secretarias de Estado, empresas e instituições.

A reunião contou com representes da Universidade Católica do Tocantins; Ulbra, Universidade Federal do Tocantins(UFT); Universidade do Tocantins (Unitins);Instituto Federal do Tocantins (IFTO); além do Sebrae; Fieto; Fecomércio; Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins e outras.

Fotos: Ademir dos Anjos/Governo do Tocantins