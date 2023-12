Governo do Estado inaugura obras de escolas em Lagoa da Confusão e Cariri do Tocantins

Por Redação

O Governo do Tocantins inaugura nesta sexta-feira, 8, duas importantes obras da Educação. Em Lagoa da Confusão, o governador em exercício, Laurez Moreira, entrega a reforma da quadra poliesportiva e a nova passarela coberta do Colégio Estadual Lagoa da Confusão, às 10h. O investimento para as melhorias é de mais de R$ 900 mil.

À tarde, a partir das 14h30, o governador em exercício entrega a reforma geral da Escola Estadual Tarso Dutra, em Cariri do Tocantins. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão para a nova cobertura da unidade de ensino, troca do piso, reforma da rede elétrica, esquadrias, passeios e pintura.