Governo do Tocantins antecipa mais de R$ 229 milhões em salários dos servidores nesta sexta, 26

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta segunda-feira, 22, que o Governo do Tocantins efetuará, de forma antecipada, o pagamento dos salários dos servidores estaduais nesta sexta-feira, 26. Serão injetados na economia tocantinense R$ 229.320.073,16.

”Nós iremos proceder dentro do mês, como fizemos todo o ano passado, o pagamento do salário dos servidores. Dia 25, pagaremos a diferença do piso da enfermagem, e na sexta-feira, 26, a folha de pagamento de todos os trabalhadores do nosso Estado”, expressou Wanderlei Barbosa ao anunciar o compromisso do pagamento antecipado dos salários dos servidores estaduais.

O salário dos servidores públicos estaduais estará disponível para saque ao longo do dia.

Piso da Enfermagem

O Governo do Tocantins efetuará, também, nesta quinta-feira, 25, o pagamento do piso da Enfermagem aos profissionais do quadro da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Esta folha complementar é elaborada pela SES-TO, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad).