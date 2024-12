Governo do Tocantins arrecada mais de R$ 9,6 milhões em leilão de veículos e sucatas

Realizado na modalidade virtual, leilão ofertou 350 lotes de diversas cidades do estado

por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), concluiu na noite dessa segunda-feira, 2, um leilão de 350 lotes de veículos oficiais inservíveis ao estado, sucatas e mercadorias apreendidas pelo Fisco tocantinense, que superou as expectativas, arrecadando R$ 9.631.000. A ação, realizada no formato virtual em parceria com Eduardo Leiloeiro, iniciou com a oferta de 20 sucatas e seguiu com a venda de lotes localizados em diversas cidades do estado, como Araguaína, Tocantinópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso, Porto Nacional e Dianópolis.

O evento, que durou todo o dia, foi encerrado por volta das 22 horas com a venda dos lotes disponíveis em Palmas. A expectativa inicial era arrecadar R$ 5 milhões, mas o valor final obtido demonstra o sucesso da iniciativa.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado deste leilão. A arrecadação superou em quase o dobro a nossa expectativa, o que demonstra a importância de otimizarmos os recursos públicos. A transparência foi fundamental em todo o processo. Agradeço a todos os envolvidos por este êxito”, afirmou o secretário de Estado da Fazenda, Donizeth Silva.

A partir desta terça-feira, 3, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) inicia as conferências de pagamento e as providências para a entrega dos lotes aos arrematantes, tanto em Palmas quanto nas demais localidades. A expectativa é finalizar os acertos financeiros até amanhã e dar início às entregas, que podem se estender por mais de duas semanas devido à quantidade de itens e às diferentes localidades.

Este tipo de leilão é uma prática comum em diversas instituições, com os objetivos de otimizar recursos e gerar receita. No caso da Secretaria de Estado da Fazenda, a venda desses materiais contribui para a melhoria da gestão pública e para a realização de novos investimentos.

Texto: Arlete Carvalho/Governo do Tocantins