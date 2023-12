Governo do Tocantins convoca os classificados do Processo Seletivo de Diretores Escolares para a quarta e última etapa do certame, a entrevista

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), divulga o período de realização da quarta e última etapa do Processo Seletivo para a função pública de diretor de unidade escolar da rede estadual de ensino, nesta quarta-feira, 06, conforme o Edital nº 01/2023, constante no Cronograma de Execução – Anexo I.

A convocação dos classificados está distribuída por Superintendência Regional de Educação (SRE), para os dias 11 a 15 de dezembro, conforme documentos disponíveis no link https://www.to.gov.br/seduc/processo-seletivo-2023/6x6ntetzd7lx .

A avaliação da Entrevista tem caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 100 pontos. Serão classificados os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 60 pontos. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer à entrevista ou que obtiver pontuação inferior a 60 pontos.

A Seduc divulga ainda que as entrevistas serão realizadas no formato on-line e gravadas via webconferência pelo Google Meet, com duração de até 20 minutos, com câmera de vídeo ligada. Todas as informações, como a relação dos candidatos, data, horário, link de acesso e orientações gerais, o candidato deve acessar o site da Seduc com antecedência.

O resultado da quarta etapa, a entrevista, será divulgado no dia 19 de dezembro de 2023, e a publicação no Diário Oficial com o resultado final previsto para o dia 22 de dezembro. Já a posse dos candidatos aprovados acontecerá no início de janeiro, onde assinarão um Termo de Compromisso.