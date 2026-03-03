Governo do Tocantins determina levantamento habitacional após rompimento de barragem em Santa Rosa

Ação faz parte da força-tarefa e busca identificar famílias afetadas para garantir apoio emergencial às vítimas

Por Redação



O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd), realizou, nessa segunda-feira, 2, uma visita técnica ao município de Santa Rosa do Tocantins, no distrito de Cangas, para acompanhar a situação das moradias afetadas após rompimento de uma barragem ocorrido no domingo, 1º de março, em decorrência das fortes chuvas na região.

Durante a vistoria, a equipe técnica constatou que duas famílias foram diretamente atingidas e uma residência foi totalmente destruída pela enxurrada. Os danos, segundo relatos e avaliação preliminar, decorreram principalmente da intensidade das chuvas e do rompimento da estrutura da barragem.

Em reunião com o prefeito Levi Teixeira de Oliveira e a primeira-dama Selma Regina de Oliveira Teixeira, o Governo do Tocantins recebeu um panorama detalhado dos impactos causados pelas fortes chuvas no município e reafirmou o compromisso de prestar apoio imediato às famílias atingidas. As chuvas intensas provocaram alagamentos que comprometeram moradias, atividades produtivas, pontes, o abastecimento de água e a mobilidade local, resultando no desabrigamento temporário de duas famílias.

“As chuvas intensas provocaram alagamentos que comprometeram moradias, atividades produtivas, o abastecimento de água, pontes e a mobilidade local, resultando no desabrigamento de duas famílias. Neste momento, contamos com o apoio do Governo do Estado para avançarmos nas medidas necessárias, especialmente na reforma e reconstrução das casas atingidas”, destacou o prefeito.

A orientação repassada pela diretora de Programas e Projetos Sociais e Habitacionais da Secihd, Cassilda Figueira, ao município é que seja realizado um levantamento detalhado da demanda habitacional, com posterior encaminhamento à Secretaria para subsidiar o apoio e eventual deliberação sobre a concessão de aluguel social.

“O Governo do Tocantins, por meio do governador Wanderlei Barbosa e do secretário da Sechid, Ubiratan Carvalho, nos incumbiu dessa demanda, e aqui, reforçamos o compromisso de apoiar o município na adoção das medidas necessárias para garantir assistência às famílias atingidas”, enfatizou a diretora.

Força-tarefa

Por determinação do governador Wanderlei Barbosa, o Governo do Tocantins intensificou a força-tarefa nos municípios afetados pelas fortes chuvas, com atuação integrada nas rodovias estaduais, monitoramento contínuo em Santa Rosa do Tocantins e suporte preventivo ao abastecimento de água. Equipes da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) seguem mobilizadas em diversos trechos para garantir a segurança dos usuários e a normalização do tráfego, enquanto a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) acompanha áreas com risco de desabastecimento. A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros (CBMTO) também reforçam o monitoramento, a avaliação de danos e a assistência às famílias atingidas, com o objetivo de minimizar prejuízos e prevenir situações de risco.

Texto: Edvânia Peregrini/Governo do Tocantins