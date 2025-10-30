Governo do Tocantins disponibiliza novos mapas no Geoportal da Seplan e amplia acesso a informações para o cidadão

O trabalho oferece informações para pesquisas acadêmicas, licenciamentos ambientais, políticas públicas, projetos privados e ampliam o conhecimento sobre as características geográficas e territoriais do Tocantins

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), realizou nesta quarta-feira, 29, a 17ª Reunião Ordinária da Comissão Estadual de Cartografia (CECAR). O encontro, realizado na sala de reuniões da Seplan, reuniu técnicos de 14 instituições que integram a comissão, além de representantes do Grupo Imagem Geossistemas, para apresentação de inovações tecnológicas da plataforma de geoprocessamento ArcGIS Pro e discussão de avanços na gestão de dados espaciais do Estado.

Durante a reunião, foram apresentadas novas informações geográficas com referência espacial sobre o Tocantins, Amazônia Legal e o município de Palmas, que passam a estar disponíveis ao público no Geoportal da Seplan (geoportal.to.gov.br).

O trabalho foi realizado pela equipe técnica da diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas da Seplan que traz benefícios diretos para o cidadão. Com acesso público e gratuito, qualquer pessoa pode consultar mapas e dados sobre o território tocantinense, como áreas agrícolas, florestas, rios, relevo e uso do solo, de forma prática e confiável. Isso facilita desde o planejamento de atividades rurais e urbanas até a regularização de propriedades, o desenvolvimento de projetos e a consulta a informações ambientais, contribuindo para decisões mais seguras e sustentáveis no dia a dia.

Políticas públicas e investimentos

O secretário de Planejamento e Orçamento, Ronaldo Dimas, destacou o trabalho que torna a informação mais acessível e útil ao cidadão. “O Tocantins está avançando na democratização das informações geoespaciais. O Geoportal é uma ferramenta estratégica que oferece transparência, apoio técnico e subsídios fundamentais para pesquisas, políticas públicas e investimentos produtivos. Nosso foco é tornar o planejamento territorial cada vez mais preciso e acessível a todos”, destacou Dimas.

Além das camadas geográficas, o Geoportal passa a contar com 210 mapas temáticos em formato PDF, que abordam temas como geologia, geomorfologia, pedologia, bacias hidrográficas, declividade, erodibilidade, vegetação potencial, uso da terra (1996) e zoneamento agroecológico. As informações disponíveis no Geoportal subsidiam pesquisas acadêmicas, licenciamentos ambientais, políticas públicas, projetos privados e ampliam o conhecimento sobre as características geográficas e territoriais do Tocantins.

Participaram da reunião representantes das secretarias da Agricultura e Pecuária (SEAGRO), Fazenda (SEFAZ), Indústria, Comércio e Serviços (SICS), Infraestrutura, Cidades e Habitação (SECIHD), Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), Saúde (SESAU), Segurança Pública (SSP) e Povos Originários e Tradicionais (SEPOT), além da Defesa Civil, AGETO, ATI, UNITINS, NATURATINS e ITERTINS.