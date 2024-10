Governo do Tocantins entrega reforma da unidade do Detran/TO em Gurupi

Localizado no setor Nova Fronteira, a unidade proporciona um ambiente mais seguro e confortável aos servidores e usuários do órgão

Gabriel Moraes/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, através do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) entregou a reforma da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Gurupi, nesta quinta-feira, 27, a unidade está localizada no setor Nova Fronteira, a obra teve como objetivo proporcionar um ambiente mais confortável e seguro aos servidores e usuários do órgão.

Com a entrega da reforma da unidade do departamento de trânsito, o Governo do Estado avança em mais uma etapa do processo de melhoria da infraestrutura do Detran/TO, as ações contemplaram a Sede, em Palmas, da qual já foram entregues os blocos de veículos e habilitação, e a Ciretran de Araguaína. Estão também no projeto, a revitalização das unidades de Paraíso do Tocantins e Araguatins.

O presidente do Detran/TO, Willian Gonzaga, enfatiza que a revitalização da unidade do órgão no município representa um passo importante da melhoria da infraestrutura do Detran/TO e o compromisso em ofertar um atendimento de qualidade.

“A entrega desse novo espaço, que garante maior conforto e segurança, é parte do processo de melhoria da nossa infraestrutura e também simboliza o compromisso do Detran/TO em prestar serviços de qualidade por parte dos nossos servidores aos usuários do órgão.”, enfatizou o presidente.

Novas entregas

Além da reforma estrutural, o órgão entregou novos móveis e uniformes aos servidores, que não apenas institui a identidade visual, mas também facilita aos usuários a identificação dos colaboradores.

A unidade irá beneficiar mais de 85 mil pessoas de Gurupi e dos municípios vizinhos, que terão acesso a serviços relacionados a habilitação e veículos.