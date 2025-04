Governo do Tocantins externa Pesar a vítima do trágico acidente na TO-080 envolvendo servidores do Ruraltins e moradores de Dois Irmãos do Tocantins

Por Redação

Nesta segunda-feira, 14 de abril de 2025, um grave acidente na rodovia TO-080 abalou a comunidade de Dois Irmãos do Tocantins. O incidente ocorreu enquanto servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e moradores locais se dirigiam a Palmas para a inauguração da nova sede do Ruraltins. “Neste momento difícil, o Governo manifesta solidariedade à família da Sra. Margarida e aos demais envolvidos”, manifestou.

Entre as vítimas do acidente estavam Geraldino Dias Cavalcante, 47 anos, e José Carlos Botelho Martins, 57 anos, ambos servidores do Ruraltins. Também estavam no veículo Raimundo Dias Cavalcante, 45 anos, Marlene da Silva Pinheiro, 45 anos, e Margarida Dias Cavalcante, 79 anos. Infelizmente, a Sra. Margarida Dias Cavalcante não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os outros ocupantes estão internados no Hospital Regional de Paraíso, onde recebem atendimento médico adequado. O governador Wanderlei Barbosa assegurou que toda a assistência necessária está sendo prestada tanto às vítimas quanto aos seus familiares. O Governo do Tocantins reafirmou seu compromisso em fornecer suporte integral neste momento de dor.

Além disso, o governo expressou suas condolências à família de Margarida Dias Cavalcante e manifestou solidariedade a todos os afetados pelo trágico evento.