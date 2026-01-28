Governo do Tocantins investe mais de R$ 67 milhões na manutenção da malha rodoviária e intensifica ações durante o período chuvoso

Ações de conservação com operação tapa-buracos, roçagem, sinalização e remoção de árvores são executadas de norte a sul do Tocantins, garantindo segurança e trafegabilidade nas rodovias estaduais

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), mantém de forma contínua os serviços de manutenção e conservação da malha viária estadual, inclusive durante o período chuvoso, considerado um dos mais desafiadores para a infraestrutura rodoviária. As ações em andamento são sustentadas por investimentos superiores a R$ 67 milhões já aplicados na malha estadual, que possibilitam a atuação permanente das equipes em todas as regiões do estado.

Entre os serviços em execução estão a operação tapa-buracos, roçagem manual e mecanizada, sinalização, poda e remoção de árvores, além de manutenções emergenciais em pontos críticos. As frentes de trabalho têm como objetivo principal garantir a trafegabilidade, reforçar a segurança viária e preservar o patrimônio público.

O governador Wanderlei Barbosa destacou o compromisso do Governo do Tocantins com as melhorias na infraestrutura e manutenção das rodovias estaduais. “Reafirmamos o nosso compromisso, juntamente com a Ageto, para garantir a conservação da malha viária e rodovias mais seguras, eficientes e duráveis para a população tocantinense”, ressaltou o Chefe do Executivo Estadual.

O presidente da Ageto, Túlio Parreira Labre, enfatizou que as equipes estão mobilizadas em todas as regiões do estado. “Estamos em um dos períodos mais críticos em relação às chuvas, mas seguimos atuando de forma contínua e estratégica. A determinação do governador Wanderlei Barbosa é garantir rodovias seguras e trafegáveis, priorizando os trechos mais afetados e minimizando os impactos à população”, pontuou.

Na rodovia TO-040, no trecho entre Porto Alegre do Tocantins e Dianópolis, equipes da Ageto realizam operação tapa-buracos para recuperar danos provocados pelas chuvas. No mesmo eixo, os serviços de roçagem contribuem para a melhoria da visibilidade e segurança dos usuários.

Outra frente de trabalho ocorre na TO-280, no trecho que liga Almas e Natividade onde também realizam operação tapa-buracos para recuperar danos provocados pelas chuvas.

Já na TO-030, entre Novo Acordo e São Félix do Tocantins, foi necessária a execução de manutenção emergencial em caráter paliativo após o corte da via provocado por chuvas intensas. As equipes realizaram a recomposição provisória e a sinalização do trecho, enquanto a empresa responsável pela Regional 07 mobiliza equipamentos para iniciar, nos próximos dias, uma manutenção mais ampla no local.

Investimentos e resultados em 2025

Ao longo de 2025, a Ageto executou um amplo conjunto de ações por meio do Programa de Manutenção Rodoviária (PMR), contemplando as 13 Regiões de Conservação do Tocantins. No total, foram atendidos mais de 14 mil quilômetros de rodovias estaduais, pavimentadas e não pavimentadas.

Os serviços incluíram manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com execução de roçagem, capina, tapa-buracos, remendos profundos, reconformação de plataformas, recomposição de revestimento primário, terraplenagem, limpeza e execução de dispositivos de drenagem, além da recuperação de bueiros, pontes e obras de arte especiais.

Regiões como Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Dianópolis, Guaraí e Araguaína receberam investimentos expressivos, assegurando melhores condições de tráfego e fortalecendo o escoamento da produção agropecuária. Também foram realizadas manutenções em aeródromos estaduais, como os de Araguacema e Porto Nacional, ampliando a infraestrutura de transporte multimodal.

Fonte: Hérica Valim/Governo do Tocantins