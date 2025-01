Governo do Tocantins participa do 2º Famtour Gastronômico da Febtur em Peixe

Evento contou com a presença do secretário do Turismo Hercy Filho e ressaltou a importância da gastronomia para o desenvolvimento do turismo da região

Por Redação



Nos dias 18 e 19 de janeiro, a cidade de Peixe, no sul do Tocantins, foi palco do 2º Famtour Gastronômico da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur). O evento contou com a presença do secretário de Turismo do Tocantins, Hercy Filho, e reforçou o papel estratégico do turismo gastronômico no desenvolvimento do Estado.

Realizado pela Febtur em parceria com a chef Rosa de Fogo, com apoio da Secretaria de Turismo do Tocantins (Setur), o Famtour apresentou os sabores e a cultura do cerrado em uma experiência que une gastronomia, turismo e valorização das potencialidades regionais.

Durante a solenidade de abertura, ocorreu a posse da nova diretoria da Febtur Tocantins, encabeçada pelo publicitário e jornalista Marco Aurélio Jacob, e dos novos associados: a chef Rosilene Pereira, conhecida como Rosa de Fogo, e o fotógrafo Mazim Aguiar.

O secretário Hercy Filho aproveitou o momento para agradecer às parcerias. “Queremos manifestar nossos sinceros agradecimentos a todas as pessoas, sejam do poder público ou da iniciativa privada, pelo apoio às ações em prol do desenvolvimento do turismo no Tocantins”, destacou.

Entre os presentes, destacaram-se autoridades como o prefeito de Peixe, Augusto Cézar Pereira dos Santos (Cesinha); a vice-prefeita, Marsuleide Neres; a presidente da Câmara Municipal, Celma Ferreira; a secretária de Turismo de Peixe e empresária, Claudia Vale; além do presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Ivanilson Marinho, e da juíza da comarca de Peixe, Ana Paula Toríbio.

Em seu discurso, Hercy Filho ressaltou a diversidade cultural do Tocantins e destacou as conquistas da atual gestão. “O Tocantins não é apenas praia e sol. Temos uma gastronomia maravilhosa, representada por nossa querida Rosa de Fogo. Eventos como este mostram o quanto nossa cultura e gastronomia têm valor e relevância.”

O prefeito Cesinha comemorou a realização do evento em Peixe, destacando a parceria com o Governo do Estado como fundamental para o fortalecimento do turismo local. “A realização desse evento em Peixe é um grande marco para o turismo da nossa cidade. A parceria com o Governo do Estado tem sido essencial para impulsionar o setor, fortalecendo a economia local e gerando novas oportunidades. Com a alta temporada de 2025 se aproximando, estamos preparados para receber os turistas com ainda mais estrutura e atrativos, mostrando todo o potencial natural e cultural que Peixe tem a oferecer”, ressaltou o gestor.

Marco Aurélio Jacob, novo presidente da Febtur Tocantins, reforçou o compromisso da entidade em promover as riquezas do Estado: “A gastronomia regional enriquece ainda mais nossas atrações turísticas. Estamos empenhados em levar essas histórias e sabores para o Brasil e o mundo.”

Sabores e emoções

A chef Rosa de Fogo emocionou os participantes com pratos que uniram técnicas da alta gastronomia aos ingredientes típicos do cerrado. “Sempre sonhei em levar a gastronomia do Cerrado para mais pessoas e ver esses pratos sendo apreciados pelo povo tocantinense é a realização desse sonho. Mais do que uma experiência gastronômica, essa noite é uma celebração da cultura, da memória afetiva e da riqueza dos nossos ingredientes”, frisou ao destacar que cada criação trazia nomes em homenagem a pessoas que marcaram sua trajetória, transformando a noite de sábado em uma celebração de sabores e memórias.

No domingo, a jornada gastronômica continuou com um passeio pelo arquipélago do Tropeço, incluindo uma parada especial na Ilha Califórnia. Lá, o casal Lidiane e Edmilson surpreendeu os convidados com pratos autênticos, tendo como ingresientes pequi, mutamba, mangaba, além de peixes da região, reafirmando o poder da culinária em conectar pessoas e valorizar a identidade regional.

O 2º Famtour Gastronômico da Febtur reafirma o Tocantins como destino turístico que vai além das belezas naturais, destacando-se também pela riqueza de sua cultura e gastronomia.