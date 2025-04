Governo do Tocantins promove inclusão e reabilitação com serviço pioneiro e gratuito de equoterapia para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Por Redação

Em Palmas, em meio à área externa do Palacinho – Museu Histórico do Tocantins, dezenas de crianças e adultos participam gratuitamente de sessões de equoterapia, ou terapia assistida por cavalos, reconhecida por seus benefícios no desenvolvimento motor e cognitivo. O serviço é um grande avanço no estado, sendo oferecido pelo Governo do Tocantins, por meio da Cavalaria da Polícia Militar do Tocantins (PMTO). Este é o primeiro Centro de Equoterapia do Tocantins, consolidando-se como uma referência no atendimento a pessoas neurodiversas e promovendo inclusão por meio do contato terapêutico com os animais.

No mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelecido como Abril Azul, o Governo do Tocantins reafirma o compromisso com a ampliação de políticas públicas. Além da equoterapia, a gestão trabalha na implantação do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Palmas. Ações como eventos educativos e campanhas de conscientização também fazem parte da estratégia para ampliar o debate e promover a inclusão na sociedade.

“Reconhecemos, no dia 2 de abril, a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e na oportunidade, reafirmamos o nosso compromisso com a inclusão e o cuidado especializado. O Centro de Equoterapia, pioneiro no Tocantins, já transforma vidas, proporcionando avanços significativos para crianças e adultos. E vamos além, pois trabalhamos para a implantação do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista, o Cetea, em Palmas, garantindo ainda mais suporte às famílias. Nosso governo acredita que políticas públicas devem ser eficazes e acessíveis, levando oportunidades para todos”, destaca o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Centro de Equoterapia do Tocantins

O Centro de Equoterapia do Tocantins, já em plena execução, é uma iniciativa da PMTO, sob o comando do tenente-coronel José Batista Freitas. O projeto se tornou um marco no atendimento a pessoas com deficiência e o serviço é oferecido gratuitamente à comunidade por uma equipe especializada, podendo ser realizado às segundas e às quartas-feiras, no período da manhã e da tarde; enquanto às terças e às quintas-feiras, os atendimentos ocorrem apenas pela manhã. Às sextas-feiras, as atividades são dedicadas ao treinamento e à avaliação da equipe.

A equoterapia é um método terapêutico interdisciplinar que integra saúde, educação e equitação. Seu objetivo é promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência, por meio da interação com o cavalo, contando com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversas áreas como saúde, educação, dentre outras.

No Tocantins, a equipe é composta por enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, veterinários, equitadores e guias. Elaborado em 2023, o projeto foi iniciado em agosto de 2024. Os serviços estão disponíveis para a comunidade em geral, sendo que as pessoas com deficiência podem ter acesso ao tratamento a partir de 2 anos de idade, com exceção dos praticantes com síndrome de Down, que podem iniciar a partir dos 3 anos. Atualmente, 26 pessoas são atendidas.

As sessões ocorrem ao ar livre, sendo que cada sessão dura em torno de 30 minutos e o praticante é assistido por três profissionais, sendo eles o mediador, o lateral e um guia. A equoterapia do Centro é estruturada em diferentes níveis, de acordo com a autonomia do praticante. Na hipoterapia, o participante necessita de apoio total para se manter a cavalo. Na fase de educação e reeducação, já consegue exercer algum controle com menos assistência. No nível pré-esportivo, a pessoa adquire mais independência e realiza pequenos exercícios de hipismo. Por fim, na prática esportiva paraequestre, o paciente está apto a conduzir o cavalo sozinho e pode competir em modalidades adaptadas.

A coordenadora-geral do Centro de Equoterapia, primeira-tenente Eliane Vieira, explica que o projeto é um marco histórico significativo para o estado, sendo uma das cavalarias da Polícia Militar que oferece a terapia com excelência, em um curto tempo de implementação. “A equoterapia dentro da nossa cavalaria é algo extraordinário, pois poucas unidades tão novas conseguem oferecer esse serviço. Temos recebido apoio e isso nos ajuda muito, já que o nosso maior objetivo é expandir esse trabalho, tornando-o acessível a quem não poderia arcar com os custos. Poder oferecer essa assistência à comunidade é algo de um valor imensurável”, pontua a coordenadora-geral.

Equoterapia transformando vidas

O segundo-tenente Jaime Filho integra a Polícia Militar do Tocantins há 24 anos. Em 2022, sua vida mudou em decorrência de um acidente de trânsito. Após quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o policial, atualmente com 50 anos, enfrentou sequelas que afetam sua locomoção e sua comunicação. Praticante da equoterapia, ele celebra os avanços que alcançou ao longo do tratamento. “Depois de fazer a terapia assistida com os cavalos, eu tive muita melhora. Atualmente, consigo dirigir e venho sozinho para o tratamento, o que antes não era possível. A equoterapia é muito boa, mudou a minha vida”, relata.

Claudinéia dos Santos é a mãe do João Miguel, de 6 anos. A criança foi diagnosticada com espectro autista nível 3 e iniciou o tratamento na equoterapia há cerca de oito meses, o que segundo a mãe, foi o suficiente para o avanço significativo do filho. “Em poucos meses de terapia, percebemos uma grande evolução. O João dorme melhor, ganhou equilíbrio e coordenação motora; e já consegue falar. Aos poucos, ele vem desenvolvendo outras habilidades como andar de patins e velocípede, tudo graças à equoterapia. Cada evolução é uma festa para a nossa família”, ressalta.

A enfermeira Tânia Bó, que atua desde o início dos tratamentos, enfatiza que, por ser um procedimento novo no estado, muitas pessoas se surpreendem com os resultados alcançados de forma rápida. Segundo ela, os trabalhos são acompanhados de forma humanizada e personalizada dentro das dificuldades e habilidades de cada praticante. “Nós ficamos impressionados com a evolução de cada um, os relatos dos familiares são surpreendentes, pois em poucas sessões, já temos resultados incríveis. Ver essas evoluções torna nosso trabalho ainda mais gratificante”, salienta.

A comunidade pode obter mais informações sobre o Centro de Equoterapia, bem como manifestar interesse nos serviços oferecidos, por meio do telefone (63) 9113-0395.

Durante o 2º Encontro de Pais de Autistas do Tocantins, realizado nessa quarta-feira, 2, o governador Wanderlei Barbosa assinou um Termo de Compromisso com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) para a destinação de R$ 13 milhões à implementação do Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista (Cetea), em Palmas. A iniciativa, viabilizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), prevê a inauguração do centro em até 90 dias. O INDSH, responsável pela gestão de instituições de saúde pública e privada, administra o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) no Pará. O projeto do Cetea foi apresentado ao governador em dezembro de 2024 e autorizado para implantação no Tocantins.

