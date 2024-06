Governo do Tocantins realiza visita à comunidade atingida por incêndio no Norte do estado

A pedido do governador Wanderlei Barbosa, primeira-dama Karynne Sotero esteve pessoalmente no local levando doações de alimentos e roupas.

Por Camila Mitye/Governo do Tocantins

A primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, esteve nesta segunda-feira, 10, no município de Esperantina visitando o assentamento Novo Recomeço, onde um incêndio destruiu 80 casas de palha e desabrigou cerca de 500 pessoas. Acompanharam a visita o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Peterson Ornelas, e o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres.

A pedido do governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama esteve pessoalmente no local levando 320 cestas básicas, além de água mineral e roupas.

“Trouxemos um pouco de alívio para essas pessoas, além de ouvir deles quais são suas principais necessidades para buscarmos ajuda o mais rápido possível. É uma situação muito difícil ver tantas famílias que perderam tudo, inclusive documentos pessoais”, disse a primeira-dama, que fez o compromisso de buscar formas junto aos órgãos competentes de ajudá-los na emissão da documentação perdida.

O incêndio, que aconteceu por volta das 11h de sábado, dia 08, começou na parte interna de uma das casas e se alastrou rapidamente com auxílio do vento, como relatou a líder da comunidade, Maroca Oliveira. “Foi tudo muito rápido, começou em uma casa e quando a gente viu já estava passando para as outras. Na hora nós nos unimos, tentando tirar as coisas de dentro, mas o calor do fogo era muito forte, queimava a gente só de chegar perto”, contou.

No total, 220 famílias moram no assentamento, vivendo da agricultura de subsistência. Os alimentos doados foram arrecadados na ação Agrotins Alimenta quem Precisa, realizada pela primeira-dama durante a Agrotins 2024.

Acionado pela Policia Militar, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Araguatins foi até o local e conseguiu controlar o fogo, evitando que atingisse ainda mais casas. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Peterson Ornelas, que acompanhou a primeira-dama na visita, o papel da corporação vai além do combate ao fogo numa situação dessas. “A ideia é dar a assistência necessária, por meio do nosso capitão Jarbas Borges, de Araguatins, e toda nossa equipe está à disposição”, afirmou.

“Desde o ocorrido estamos em contato com a primeira-dama, que propôs que viéssemos aqui, a pedido do governador, para trazer esses alimentos e outros itens, como um conforto inicial para essas famílias”, pontuou o comandante.

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado estadual Amélio Cayres, que também esteve presente, ressaltou que graças ao rápido atendimento do Corpo de Bombeiros não houveram vítimas. “Nosso governador mais uma vez demonstra grande solidariedade, por meio da primeira-dama, que veio aqui hoje fazer mais essa ação social, dentre tantas outras que ela tem feito”, afirmou.