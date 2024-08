Governo do Tocantins reforça segurança de fiéis com a Operação Romarias do Senhor do Bonfim, da Polícia Militar

Policiamento será reforçado com o emprego de mais de 200 policiais que atuarão nos 12 dias de festividade

Por Redação

Tradição e fé reúne milhares de tocantinenses no município de Natividade durante o mês de agosto. Atendendo à determinação do governador Wanderlei Barbosa, a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) lançou a Operação Romarias do Senhor do Bonfim 2024, iniciada nesta terça-feira, dia 6, nos municípios de Tabocão, Araguacema e Natividade. Um efetivo de 214 policiais militares será empregado para garantir a segurança dos romeiros e visitantes, durante os 12 dias do evento que termina no próximo dia 17.

“Todos os anos, a PM está presente nas festividades do Senhor do Bonfim, assegurando o policiamento ostensivo para proteger os fiéis e suas famílias, bem como os comerciantes. É nosso dever manter a ordem e buscamos sempre melhorias para garantir a eficiência da atuação de nossos policiais”, afirmou o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça.

Policiais de várias unidades da PMTO foram escalados para atuar em pontos estratégicos, realizando rondas a pé e com viaturas por todo o perímetro onde os romeiros circulam. “Mobilizamos nosso efetivo para ações preventivas a qualquer momento e para atender prontamente a população”, reforçou o Coronel QOPM Barbosa.

Segurança nas Rodovias

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) da Polícia Militar, atuará estrategicamente para garantir a segurança e oferecer apoio aos devotos que percorrem as rodovias em direção ao festejo. Romeiros de diversas partes do estado caminham cerca de 24 quilômetros, do município de Natividade ao povoado do Bonfim na BR-010, como forma de cumprir promessas e para garantir um percurso tranquilo, os patrulheiros estarão mobilizados em blitzes educativas orientando os condutores sobre o tráfego seguro.

De acordo com a Tenente-Coronel Sueli Ferreira dos Santos, comandante do BPMRED, é essencial que os condutores estejam atentos às orientações de segurança durante este período. “Muitos devotos percorrem a rodovia a pé, de bicicleta ou a cavalo, por isso intensificamos nossas ações para garantir que todos possam pagar suas promessas com tranquilidade e segurança”, afirmou a Tenente-Coronel Sueli.

Sobre a Operação Romaria do Senhor do Bonfim 2024

Embora o evento tenha começado nesta terça-feira, o planejamento da operação inclui reforços desde o último sábado, dia 2. O policiamento está sendo realizado em diversas modalidades, com o emprego de policiais militares do 11º Batalhão e o reforço de outras unidades pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC). Viaturas, armamentos e equipamentos foram deslocados para o serviço, além do apoio operacional das equipes especializadas do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e do Centro Integrado de Operações Aéreas.

“Estamos comprometidos em oferecer um ambiente seguro para todos os participantes e romeiros das festividades do Santuário do Senhor do Bonfim. Além do policiamento ostensivo, já estamos realizando ações preventivas”, disse o Major QOPM Tiago Gonçalves de Melo, comandante do 11º Batalhão, responsável por coordenar a operação.