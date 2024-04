Governo e 100% dos municípios tocantinenses aderem ao SUS Digital

Por Redação

Com o objetivo de facilitar o acesso às informações em saúde, promovendo a continuidade do cuidado, a transparência e a segurança dos dados, o Governo do Tocantins e os 139 municípios tocantinenses aderiram ao Programa SUS Digital, antigo Conecte SUS. Coordenado pela Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI) do Ministério da Saúde (MS), O SUS Digital possibilita aos cidadãos brasileiros o acesso às suas informações de saúde, bem como a de seus familiares.

A iniciativa também abrange monitoramento e avaliação de dados, sistemas de informação, plataformas e desenvolvimento de aplicativos. “Este é um programa de suma importância para a saúde pública brasileira e, com isso, teremos possibilidade de conhecer a realidade epidemiológica de nosso Estado, pois os dados estarão em uma plataforma unificada e, assim, trabalharemos políticas públicas mais direcionadas e eficazes, dentro da nossa realidade”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto.

“Outro ganho é a articulação do atendimento especializado nos locais de difícil acesso, por meio de consultas de especialistas à distância e com o uso do telediagnóstico, por exemplo. Isso vai ampliar o que já dispomos com a Telemedicina, que é disponibilizada ao Tocantins, desde 2019 e oferta consultas com médicos clínicos e enfermeiros e especialidades como: Psiquiatria; Cardiologia Clínica; Pneumologia Clínica; Endocrinologia Clínica; Reumatologia Clínica; Neurologia Pediátrica e Neurologia Clínica, em 26 municípios”, complementou o gestor.

Para a prefeita de Monte Santo do Tocantins, Enfermeira Nezita,

“Hoje tudo está digitalizado, na saúde não podia ser diferente, porque tudo precisa estar em tempo real, principalmente no atendimento à população. Sou profissional de saúde e sei que esse programa é de extrema importância, pois trará uma agilidade única para o cuidado ao usuário e a gestão, bem como a disponibilização de especialistas”.

Recursos

Para a primeira etapa do SUS Digital, a previsão é que sejam destinados pelo MS, R$ 232 milhões, para apoiar as primeiras ações do planejamento. “O método de cálculo para a distribuição desses recursos levou em conta o valor per capita de R$ 1 por habitante e a ponderação pelo índice de critérios para a distribuição de recursos financeiros para o Programa SUS Digital, que considera indicadores como a classificação rural-urbano do IBGE, o índice de vulnerabilidade social do IPEA, o Índice Nacional de Conectividade da Anatel, a distribuição de médicos especialistas por 1.000 habitantes e a capacidade instalada da rede de serviços do SUS”, divulgou o MS.

O repasse dos recursos se dará por meio do Fundo Nacional de Saúde para fundos municipais, estaduais e distrital de saúde e a fase de planejamento se dará em três etapas: diagnóstico situacional do território, considerando a respectiva macrorregião de saúde; avaliação do nível de maturidade digital com base na aplicação do Índice Nacional de Maturidade em Saúde Digital (INMSD) por município e a elaboração e aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), do Plano de Ação de Saúde Digital, por macrorregião de saúde.

Serviços

O SUS Digital disponibiliza para a população diversos serviços em saúde, entre eles: a emissão de documentos e certificados, o acompanhamento de resultados de exames laboratoriais, histórico de medicamentos dispensados pelo Farmácia Popular e o acompanhamento da posição na fila do Sistema Nacional de Transplantes.