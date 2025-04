Governo reajusta valores do Servir em até 200%; Sisepe estuda medidas contra aumento

Sindicato lembra que plano já estava restringindo serviços oferecidos e aumento foi feito sem aviso prévio; “gestão resolveu penalizar quem mantém o Estado funcionando”, lamenta presidente do Sisepe-TO

Por Redação

Por decreto, o governador Wanderlei Barbosa autorizou os reajustes nos valores pagos pelos servidores no Servir (plano de saúde dos servidores públicos estaduais) em relação aos dependentes indiretos – aqueles com mais de 18 anos. Agora, os valores, que se dividem em oito faixas diferentes, variam entre R$ 201,81 (de 0 a 18 anos) até R$ 671,79 (acima de 59 anos).

Em alguns casos, os valores subiram com percentuais acima de 200%. O decreto que contém as novas cifras possui o número 6.948 e foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 22 de abril.

Para o Sisepe-TO (Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins), Elizeu Oliveira, o grande aumento vem em um péssimo momento, no qual o funcionário público já sofre com a defasagem salarial, passivos acumulados e não incorporação dos 25%. “Fomos surpreendidos com esse grande aumento. Não houve qualquer conversa prévia, o conselho formado pelo governo para discutir os assuntos do plano é inexistente e as coisas são todas feitas por decreto. Lamentável esse tratamento com quem mantém o Estado funcionando. Gestão resolveu penalizar quem mantém o Estado funcionando”, pontuou o líder sindical.

Elizeu Oliveira ainda lembrou que o aumento acontece em um momento no qual o servir restringe cada vez mais os procedimentos oferecidos, com limitação de exames complexos e consultas com especialistas. “Tudo mais caro e menos serviços.”, lamentou.

Agora, o Sisepe irá fazer um estudo aprofundado do decreto para avaliar a possibilidade de se buscar providências, tanto no campo administrativo, como no judicial.

Confira, em neste link, o decreto do governo do Estado.