Gurupi 66 anos: Definidos os campeões do 14º Fesc

da redação

Na noite desta sexta-feira, 15, foi realizada a grande final do 14º Festival da Canção de Gurupi (Fesc), um evento que celebrou a arte e o talento musical. Após duas noites classificatórias com 23 artistas e 24 canções inéditas, os 12 finalistas retornaram ao palco para disputar o pódio. O público e os jurados foram presenteados com um grande repertório, que culminou na escolha dos cinco melhores candidatos, além das categorias de Melhor Interpretação, Melhor Tema Tocantins e Música Mais Popular.

O primeiríssimo lugar foi conquistado por Keila Lipe e Lucimar com a canção “Olho D’água”. Consagrada como a grande campeã da noite, Keila, falou da alegria e surpresa com o título. “Uma emoção muito grande, uma canção linda e uma surpresa também pra nós, mas eu sempre acreditei nessa música e defender uma canção de Lucimar para mim é uma grande alegria”, disse. Lucimar, compositor da obra, reforçou a importância do reconhecimento. “A felicidade é enorme porque a gente trabalha muito para ser reconhecido e, nesse instante, ganhar um prêmio em um festival tão bonito, tão espontâneo, nos deixa muito felizes”, expôs.

O segundo lugar ficou com Elda, que cativou o público e jurados com a música “Filha do Cerrado”. O experiente Dorivã garantiu o terceiro lugar com a canção “Tutawa”, que também foi premiada como Melhor Tema do Tocantins.

Mayara Peres, com “Atípica”, conquistou o quarto lugar e o prêmio de Música Mais Popular. Ela que voltou aos palcos após alguns anos afastada compartilhou a felicidade e gratidão. “Hoje é só gratidão! Voltar aos palcos com o pé direito, com títulos, muita alegria e emoção. Esse festival me trouxe de volta e estou com muitos projetos para o próximo ano. Aguardem!”, adiantou.

Luth Peixoto, de Cuiabá, fechou o top 5 com a música “Retratos de Gente”. Vitor Colins brilhou na categoria Melhor Interpretação com a canção “Diamante Puro”.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, parabenizou os participantes, exaltando o nível do festival. “Todos aqui são vencedores por apresentarem belíssimas canções e elevarem o patamar do Fesc. Agradecemos aos artistas por compartilharem suas produções com o público e por engrandecerem a nossa cultura”, disse.

Os vencedores foram premiados com:

1º lugar: R$ 9.844,00 (7 salários mínimos) + troféu

2º lugar: R$ 7.060,00 (5 salários mínimos) + troféu

3º lugar: R$ 4.236,00 (3 salários mínimos) + troféu

4º lugar: R$ 2.824,00 (2 salários mínimos) + troféu

5º lugar: R$ 1.412,00 (1 salário mínimo) + troféu

Música mais popular, melhor intérprete, e melhor tema do Estado do Tocantins, receberam 1 salário mínimo (R$ 1.412,00) e troféus.

A noite foi animada ainda pelos shows da Banda Tok Geral, Mistura Nativa e Chico Chokolate.

O 14º Fesc é uma realização da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e reuniu talentos do Tocantins e diversas cidades do Brasil.

Fotos Lino Vargas