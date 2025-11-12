Gurupi 67 anos: 17 estabelecimentos apresentam pratos para festividades do Circuito Gastronômico de Gurupi

Por Redação

Gurupi comemora seus 67 anos com uma programação repleta de arte, cultura e gastronomia. Um dos grandes destaques das festividades é o Circuito Gastronômico de Gurupi, evento que celebra a riqueza dos sabores regionais e valoriza o talento dos empreendedores locais. O lançamento foi realizado na noite desta terça-feira, 11, no espaço Festane.

Promovido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e Sebrae, o Circuito reuniu estabelecimentos da cidade que criaram pratos exclusivos inspirados na história e nas tradições gurupienses. Durante os dias do evento, o público poderá experimentar uma verdadeira viagem gastronômica, com receitas que mesclam ingredientes típicos do cerrado e a criatividade dos chefs locais.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou a importância do Circuito Gastronômico como parte das comemorações e como incentivo à economia local.

“O Circuito Gastronômico é uma das formas mais bonitas de celebrarmos os 67 anos de Gurupi, porque ele representa o trabalho, a criatividade e o amor dos nossos empreendedores pela cidade. É uma vitrine do que temos de melhor, nossa cultura, nossa culinária e nossa gente”, afirmou a prefeita.

O evento contou com o apoio técnico e estratégico do Sebrae Tocantins, que auxiliou os empreendedores na criação e apresentação dos pratos. Para o diretor-técnico do Sebrae, Rogério Ramos, a iniciativa reforça o papel do empreendedorismo na valorização da identidade local.

“Eventos como este fortalecem os pequenos negócios e mostram que a gastronomia também é uma forma de fazer cultura e gerar desenvolvimento. Gurupi dá um exemplo de como unir celebração e fomento econômico em um só projeto”, ressaltou Ramos.

O circuito

O Circuito Gastronômico de Gurupi será realizado entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, e os melhores colocados receberão prêmios, incluindo viagens e cursos de capacitação. Foram inscritos 17 estabelecimentos no circuito. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os pratos e estabelecimentos podem conferir as descrições de cada um no site e nas redes sociais da Prefeitura de Gurupi. A população pode participar visitando os estabelecimentos credenciados em diferentes pontos da cidade para degustar os pratos participantes.

“Mais do que um festival de sabores, o Circuito é uma celebração da cultura gurupiense, do empreendedorismo e do amor pela cidade”, comentou a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini.

Estabelecimentos e pratos credenciados

– Bobó de Pirarucu – Art Paladar Restaurante

– Costelão Gaúcho – Cozinha do Tchê Restaurante

– Paçoca Artesanal – Paçoca Artesanal Tati Parrião

– Disco de Peixe – Mutuquinha Bar

– Pizza Camarão ao Creme – Don Garcia Pizzaria

– Filé Bovino à Parmegiana – Veneza Bar e Restaurante

– Cupim Fatiado – Restaurante Pag o Peso

– Panelinha de Carne de Sol com Banana-da-terra frita – Di Napoli Plaza Hotel

– Crepe Francês de Carne de Sol com Banana da Terra – Tapiocas e Crepes Sabores Gourmet

– Rustic Sanduíche Artesanal – Grelhado Burger

– Panelinha de Camarão – Espetaria Barão

– Panqueca de Carne de Sol com Banana – Panquekitas

– Cheesecake de Frutas Vermelhas – Cafeteria Pedra Negra

– Polenta com Rabada – Sabor de Casa Cozinha Caipira

– Iscas de Peixe com Maionese da Casa – Restaurante Dona Helena

– Brownie do Cerrado – Frutos de Goiás Sorvetes

– La Brasa Costelão Sanduíche Artesanal – La Brasa Hamburgueria

Texto: Cristhielly Marinho – Secom Gurupi

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi