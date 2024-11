Gurupi celebra 66 anos com vasta programação esportiva para a comunidade

Para comemorar os 66 anos de emancipação política de Gurupi, a prefeitura organizou uma série de atividades esportivas destinadas a estimular a prática esportiva, promover o lazer e integrar a comunidade.

Por Redação

As festividades contam com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, que busca fomentar a interação entre os desportistas locais. A programação inclui modalidades como futebol, futsal, vôlei, badminton, beach tênis e ciclismo. Além disso, o evento contará com o Baile das Cores, que promete animar a cidade, e o Quiz do Projeto Envelhe “SER”, voltado à valorização da terceira idade. Diversas outras atividades complementam o cronograma, oferecendo opções para todas as idades e preferências esportivas.

O secretário municipal de Juventude e Esportes, Iron Júnior, destacou a variedade da programação e a intenção de alcançar o máximo de participantes.

“Estamos, juntamente com vários grupos esportivos, preparando um evento que une lazer e esporte, promovendo o bem-estar da nossa população. Será uma oportunidade de confraternização entre os cidadãos e de incentivo a um estilo de vida mais ativo e saudável,” afirmou.

A prefeita Josi Nunes também comentou sobre a importância do esporte para Gurupi.

“Nossa cidade se destaca por valorizar o esporte, não apenas como competição, mas como uma ferramenta de inclusão, saúde e qualidade de vida. A atual gestão tem investido em infraestrutura esportiva e ações que incentivam atividades físicas, e as comemorações dos 66 anos reforçam esse compromisso,” declarou.

Programação Completa

05/11 Aula inaugural Estação 4.0, no auditório da Câmara Municipal às 19h

04 a 08/11 JEM, no Ginásio, no Centro Olímpico e AGAB

09/11 Stive Race Kids, Campus I e antigo Clube CRA às 16h

10/11 Stive Race, Campus I e antigo Clube CRA às 6h

11/11 Quiz do Projeto Envelhe “SER” na Biblioteca do Mauro Cunha às 16h

12/11 Vida Saudável – Baile das Cores, Feira da rua 13 às 7h

13/11 Festival Aquático-Vida Saudável, no PROAFE, às 7h30

14/11 Final Municipal de Futebol, no Centro Olímpico, às 15h

14 e 15/11 Copa Vôlei, no Onze Sports, às 6h

16 e 17/11 Torneio JMS-Society, no Centro Olímpico, às 16h

17/11 2ª Corrida da Amizade Acig, Acig, às 6h30

22 a 24/11 Open Match Point de Beach Tennis, Centro de treinamento Garden, às 16h

30/11 Torneio de Badminton, na Agab, às 8h

30/11 e 01/12 Ciclismo Copa Nativa, no Campus 1 – UnirG, às 6h