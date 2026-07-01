Gurupi e Anápolis: ANTT e Ecovias Araguaia realizam Audiência Pública para revisão de contrato de concessão das BRs 153, 414 e 080

Da Redação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela administração das BRs 153, 414 e 080, realizam, em julho duas audiências públicas para revisão e atualização do contrato de concessão.

Os encontros acontecem em Gurupi (TO), no dia 7, e em Anápolis (GO), no dia 9, e ocorrem dentro do processo iniciado ainda em 2025 que prevê a revisão quinquenal do contrato. A revisão quinquenal é um instrumento previsto nos contratos de concessão para avaliar o equilíbrio contratual e atualizar parâmetros técnicos, operacionais e financeiros do projeto, considerando as necessidades de modernização, eficiência e melhoria dos serviços prestados aos usuários.

As reuniões são abertas ao público e têm como objetivo ouvir propostas da sociedade e lideranças com o objetivo de manter o contrato atualizado, atendendo às necessidades das comunidades, por meio da eventual inclusão de novos investimentos e novas obrigações, dentre outros temas.

O período para envio de propostas será das 9h do dia 15 de junho de 2026 até as 18h do dia 31 de julho de 2026, pelo horário de Brasília.

Informações

Reunião Participativa ANTT/Ecovias Araguaia

Data:

7 de julho | Auditório do SENAC em Gurupi (TO) – Rua 03, A.P.M -01-A, nº 415, Parque Filó Moreira

9 de julho | Intercity Hotel em Anápolis – Av. Adibe Miguel, 270 – St. Sul Jamil Miguel

Horário: 14 às 18 horas

O evento será transmitido ao vivo, via teleconferência, pelo canal da ANTT no YouTube.