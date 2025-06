Gurupi inaugura o Centro de Reabilitação Especializado Monsenhor Geraldo Torres, que oferecerá serviços de tratamento, reabilitação e habilitação, com foco na inclusão social

Por Wesley Silas

O Centro de Reabilitação Especializado de Gurupi (CER), de porte II, foi inaugurado hoje e leva o nome do Monsenhor Geraldo Torres, o primeiro pároco da Paróquia Santo de Gurupi. Nomeado pelo bispo Dom Alano Maria di Noday em 13 de maio de 1960, Monsenhor Geraldo foi fundamental na história religiosa e social do município. A reinauguração contou com as presenças da prefeita Josi Nunes, do vice-prefeito Adailton Fonseca, da secretária de Saúde, Drª. Luana Nunes, o presidente da Fundação Unirg, Thiago Piñeiro Miranda e vereadores representados pelo presidente da Câmara Ivanilson Marinho. Eles destacaram a importância da parceria que permitirá ampliar os serviços oferecidos à população gurupiense.

Durante a cerimônia, a secretária Luana Nunes explicou que, apesar de uma inauguração anterior, o centro não estava totalmente preparado, adaptado ou em funcionamento. Agora, com a parceria com a Universidade de Gurupi (UNIRG), o CER será plenamente operacional, incluindo a reabilitação e o atendimento às necessidades de diferentes públicos.

A secretária de Saúde, Luana Nunes, afirmou que o CER agora está efetivamente reinaugurado e em pleno funcionamento, com 31 salas equipadas para oferecer uma variedade de serviços. Ela destacou a importância da parceria com a UNIRG, que ajudará na administração e ampliação dos serviços, fortalecendo o atendimento à comunidade e a formação de estudantes, como fisioterapia, psicologia, medicina, administração e direito.

Em entrevista ao Portal Atitude, a prefeita Josi Nunes ressaltou seu esforço na viabilização do centro, cuja obra foi possível graças a recursos obtidos durante sua gestão como deputada federal. Ela agradeceu aos deputados Gaguim, aos senadores Dorinha e Eduardo Gomes pelas emendas que possibilitaram a conclusão do projeto, além do apoio do governo do Tocantins e da própria UNIRG, que assumirá a gestão da unidade, assim como fez na UPA.

“Já iniciamos com o projeto ‘As Cores’ na UBS Nova Fronteira, focado em atendimento a crianças, e agora vamos ampliar esse trabalho na unidade que, inicialmente, atenderá pessoas com deficiência intelectual, física e autismo. Em breve, pretendemos incluir também deficiência visual e auditiva, em tratativas com o Ministério da Saúde”, detalhou a prefeita.

Thiago Piñeiro Miranda, presidente da Fundação UnirG, enalteceu a parceria de sucesso entre a universidade e a município de Gurupi, ressaltando o compromisso com uma gestão responsável e de alta qualidade. Ele ressaltou a contribuição da UNIRG na UPA e no CER, além de destacar que o convívio com esses centros beneficia a formação prática dos estudantes, proporcionando experiência supervisionada que melhora a qualidade do atendimento e prepara melhor os futuros profissionais para o mercado de trabalho.

O vice-prefeito Adailton Fonseca reforçou que o CER representa uma resposta efetiva às necessidades da comunidade, fruto de uma gestão que prioriza a prestação de serviços de qualidade. Segundo ele, a colaboração com a UNIRG garante resultados positivos, beneficiando tanto os pacientes quanto a formação de profissionais.

Atendimento multiprofissional e humanizado

O CER Gurupi oferece atendimentos nas áreas de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e enfermagem, integrando a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. O espaço conta com ambientes especialmente planejados, incluindo sala de estimulação precoce, sala de atividades da Vida Prática (AVP), fraldário adulto, refeitório, consultórios, pátio com jardim, estacionamento, copa para pacientes e ginásio com piscina para hidroterapia. Todo o espaço é acessível e pensado para proporcionar acolhimento e eficiência.

Entre os serviços disponibilizados estão atendimentos a pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE), traumatismo cranioencefálico (TCE), lesão medular, distrofias neuromusculares, pós-operatórios ortopédicos, amputações e crianças de alto risco.

Projeto Acolhendo as Cores

Uma novidade na unidade será a implementação do projeto “Acolhendo as Cores”, que oferece atendimento multidisciplinar a crianças neurodivergentes. Esses atendimentos, atualmente realizados na UBS Nova Fronteira, serão transferidos para o CER ainda nesta semana, ampliando o acesso e a qualidade do cuidado.

Homenagem

Monsenhor Geraldo Torres foi primeiro Pároco da Paróquia Santo de Gurupi, nomeado pelo Bispo Dom Alano Maria di Noday, de Porto Nacional, em 13 de maio de 1960, época quando iniciou o alicerce para construção da primeira igreja, mais tarde denominada de Matriz de Santo Antônio, o padroeiro de Gurupi.

Monsenhor Geraldo Torres nasceu no ano de 1928 no dia 26 de setembro. Ordenou-se padre no dia 07 de dezembro de1958 e chegou à Gurupi 10 dias depois. Naquela época o município ainda não tinha sido emancipado e nem tinha paróquia, apenas uma capela, que pertencia a Porto Nacional. Ele faleceu aos 86 anos, às 10h30min do dia 14 de fevereiro de 2012.

Já em 1960 o Padre Geraldo, junto com a comunidade, começou a construção da primeira Igreja Católica de Gurupi. Na época acharam que o prédio era muito grande. A obra só foi concluída 13 anos depois.

No ano de 2002, depois de quase 50 anos de evangelização em Gurupi e região o Padre Geraldo já não tinha mais a mesma disposição para o trabalho. Naquele ano o padre Juarez assumiu a Paróquia e deu continuidade ao trabalho do Monsenhor Geraldo

Autoridades presentes

Participaram da solenidade o vice prefeito de Gurupi Adailton Fonseca; os vereadores Ivanilson Marinho, Débora Ribeiro, Matheus Monteiro, Célia Lima, Valter Coelho, Ronaldo Lira, Romildo Santos, Jair do Povo, Leda Perini, Colemar da Saborelle, Marílis Fernandes e Diane da Vitória dos Bichos; o diretor de descentralização e regionalização do Conselho Estadual das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), Vânio Rodrigues; a superintendente da Pessoa com Deficiência, Rosa Helena; o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Fernando Roseno e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francíscero Lopes.