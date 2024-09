“Gurupi tinha uma concessão que não se consolidou e nós precisamos buscar uma alternativa”, declara ministro Renan Filho ao Portal Atitude durante inauguram terminal rodoferroviário em Alvorada

Por Wesley Silas

Habilitada para operar o Terminal de Cargas de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul de Gurupi, por meio de leilão de Concessão de Uso Mediante Condições Especiais, desde janeiro de 2016, a empresa Porto Seco Centro-Oeste S/A, sediada em Anápolis não conseguiu colocar em operação o terminal no Pátio de Integração Intermodal de Gurupi.

“Eu estava pergunta para a RUMO o que significa para empresa os terminais multimodais daqui da região e acho que isso vai naturalmente ocorrer e a região de Gurupi tinha uma concessão que não se consolidou e nós precisamos buscar uma alternativa para que a gente coloque mais carga na Norte-sul e assim impulsione as possibilidades do Estado do Tocantins”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, em exclusividade ao Portal Atitude durante inauguração nesta terça-feira, 10, do terminal rodoferroviário de Alvorada, na região sul do Tocantins.

Conforme matéria publicada no Portal Atitude fundamentada em publicação do Diário Oficial da União da época, a Porto Seco teria o prazo de um ano, a contar da publicação no DOU do Contrato firmado, para colocar em operação, pelo menos, um terminal, mantendo o transporte mínimo de 294.000 t/ano e a partir do segundo a produção mínima anual deve passar a 500.000 toneladas.

O que não aconteceu até hoje, obrigando assim o interessados a buscarem novas alternativa para o uso da ferrovia, como aconteceu com a empresa Fazendão Agronegócio que investiu R$ 45 milhões em Gurupi, devido a falta de área no pátio da ferrovia Norte-sul em Gurupi. “É exatamente esta possibilidade que estamos vendo”, disse o ministro ao ser questionado sobre investimentos como do Fazendão.

Em setembro de 2021 a empresa GTA Ecocidades manifestou interesse para embarcação de 12 a 30 mil toneladas de manganês, extraídos em Paranã por mês, no Terminal Multimodal de Gurupi da Ferrovia Norte-Sul (FNS) conectando a malha do corredor centro-norte e interligado ao Terminal da Copi no Porto de Itaqui (MA) para transporte de minério, o que não foi possível concretizar após entraves com a companhia de logística VLI.

“Hoje no município de Paranã temos ativo a maior via de utilização de exploração de minério de manganês do Brasil e são 720 mil toneladas ano de direito de exploração comercial, nós temos requerido no Tocantins mais de 22 mil hectares de direitos minerários, temos direito minerários de ferro que já tem G1 protocolada no município de Paranã de 300 mil toneladas, estamos gerando 210 empregos diretos no Tocantins”, disse na época o presidente da empresa GTA Ecocidades Alexandre Torres.