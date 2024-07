Gurupiense Quesede Henrique assume como Secretário Municipal de Saúde de Goiânia

da redação

O gurupiense Quesede Henrique, secretário executivo da pasta, assume a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia até que Wilson Pollara consiga reverter a ordem expedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) no fim de semana. O secretário municipal de Saúde de Goiânia, Wilson Pollara, informou nesta segunda-feira (1º) que se afastou do cargo, cumprindo a determinação expedida pelo TCM no sábado (29).

A ordem de afastamento foi assinada pelo presidente do TCM, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, e está relacionada a suspeitas na contratação de uma empresa pela Secretaria de Saúde para trabalhar junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).