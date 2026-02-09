Hemorrede Tocantins convida população tocantinense para doar sangue antes do carnaval

Ação busca reforçar o estoque e fortalecer a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares

Por Redação

Com objetivo de reforçar o estoque de hemocomponentes no período de carnaval, a Hemorrede Tocantins (HEMOTO) convida na segunda-feira, 09, toda a população tocantinense para doar sangue. Foliões estão convocados para doar sangue antes da folia, para garantir a assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares durante toda a celebração carnavalesca.

A superintendente da Hemorrede Tocantins, Natyele Rodrigues reforçou a ação. “Geralmente nos meses que temos férias ou longo período de recesso, temos uma queda nas doações de sangue. Por isso, fazer a doação antes de viajar é muito importante porque ajuda a manter os estoques abastecidos. Essa ação é extremamente importante, porque ajuda a salvar vidas”.

Quem pode doar

Para fazer a doação, o voluntário precisa estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter dormido bem na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial com foto. O intervalo mínimo entre uma doação e outra é de dois meses para homens e três meses para mulheres. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, grávidas e mulheres em período pós-parto não podem doar.

Programação

Na quarta-feira, 11, às 08h30, na Avenida Tocantins em Taquaralto, técnicos da Captação da Hemorrede Tocantins irão fazer panfletagem para conquistar pedestres e motoristas. Na quinta-feira, 12, a mobilização ocorrerá na Estação Apinajé, às 07h30, para conscientização dos passageiros.

Confira os horários de funcionamento das unidades de coleta da Hemorrede Tocantins

Hemocentro Coordenador de Palmas: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30; sábado, 7 horas às 12h30);

Hemocentro Regional de Araguaína – Araguaína: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30; sábado, 7 horas às 12h30);

Núcleo de Hemoterapia de Gurupi: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30; sábado, 7 horas às 12h30);

Unidade de Coleta de Palmas – Anexo Hospital Geral de Palmas: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30);

Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30; sábado, 7 horas às 12h30);

Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis: (segunda à sexta, 7 horas às 18h30; sábado, 7 horas às 12h30).

Texto: Ananda Santos/Governo do Tocantins