HGP prepara equipe técnica para implantar Transplante renal no Tocantins

Por Redação

Com intuito de implementar o serviço de transplantes no Tocantins, uma equipe técnica da Secretaria de Saúde (SES-TO) esteve em Redenção (PA), para conhecer o funcionamento do serviço de transplante renal, no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). A programação tocantinense, ainda em estudo, é implantar os serviços no Hospital Geral de Palmas (HGP). No Estado, cerca de 107 pacientes estão à espera por transplantes de rins.

Segundo a coordenadora da Central de Transplantes do Tocantins (CETTO), Suziane Aguiar Crateús “nossa equipe esteve conhecendo o Hospital Regional Público do Araguaia, para ver de perto a experiência do serviço que beneficia usuários que realizam transplante renal. Estamos acompanhando o transplante de um paciente Tocantinense. Atualmente os pacientes que necessitam realizar transplante renal são encaminhados pelo tratamento fora de domicílio para outros estados. O Tocantins realiza somente transplante de córnea, desde 2016, com a criação do Banco de Olhos”,

O diretor geral do HGP, Leonardo Toledo esteve na comitiva e falou sobre a experiência.

“Para nós gestores foi muito bom conhecer o serviço de transplante renal de perto para poder aprender e se qualificar para aplicar na nossa unidade hospitalar o transplante renal. Estamos em alinhamento e se tudo ocorrer como planejado, em breve os pacientes tocantinenses não precisarão ser transferidos para fora”.

Para o médico Oswaldo José Marcelino Neto, Diretor Técnico do Hospital Regional Publico do Araguaia.

“Foi uma satisfação recebermos a equipe que conheceu o trabalho que desenvolvemos aqui em prol dos pacientes, tendo em vista que uma das missões do HRPA é fortalecer a rede SUS e promover qualidade de vida. O Hospital Regional Público do Araguaia é referência em atendimento nefrológico e realiza transplantes renais, atende em regime totalmente SUS e pertence à rede estadual de saúde pública. Nossa unidade é de média e alta complexidade e atende toda região sul do Pará e pacientes do Tocantins no programa de Transplante Renal”, concluiu.

Sobre transplante renal

O transplante renal é uma opção de tratamento para os pacientes que sofrem de doença renal crônica avançada. No transplante renal, um rim saudável de uma pessoa viva ou falecida é doado a um paciente portador de insuficiência renal crônica avançada.