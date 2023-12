Hospitais regionais de Gurupi, Araguaína e Augustinópolis realizam programação de Natal

Por Redação

No Natal, a solidariedade e as boas ações fazem parte da rotina de muita gente e foi com esse espírito solidário que o Papai Noel visitou o Hospital Regional de Gurupi (HRG), no sábado, 23 e houve música com distribuição de mimos no Hospital Regional de Araguaína (HRA), no domingo, 24. As iniciativa dos setores de Humanização dos hospitais, proporcionaram momentos de emoção, alegria e presentes para as crianças internadas, além da distribuição de panetones para pacientes e servidores.

Para a coordenadora da Humanização do HRG, Janilva Maria, “a vinda do Papai Noel é uma alegria para toda a equipe. Essa visita nos revigora, é uma esperança para o ano que vai nascer. Ficamos no Hospital e sabemos como essa rotina é difícil para as crianças e a visita do Papai Noel tem o poder de deixar o ambiente mais leve, além de arrancar sorrisos sinceros dos pequenos”.

A Isabel Soares, mãe da paciente Cecília, falou da alegria e magia da visita do papai noel. “A minha filha ficou encantada, ela está radiante de alegria, isso não tem preço”, relatou a mãe.

O diretor geral do HRG, Fernando Bezerra da Mota, que viveu o personagem pela sexta vez consecutiva, falou da sua experiência. “Me sinto grato por espalhar boas energias aos nossos pacientes, acompanhantes e servidores. É um momento mágico e de extrema alegria, amenizando a dor e alimentando a esperança e a fé em crianças e adultos através da figura épica do Papai Noel. Toda essa ação fortalece e contribui para o tratamento, uma vez que traz motivação e alegria, contribuindo com a melhora dos pacientes”.

No HRA, o saxofonista, Ezequiel Fiqueira, alegrou o domingo de todos, com músicas que emocionaram os presentes.

“Buscamos parcerias para promover um ambiente mais humanizado aos nossos pacientes e servidores. Natal é uma data de comunhão e por isso, não poderíamos deixar sem uma programação especial”, afirmou a diretora geral do HRA, Cristiane Uchoa.

Para a diretora do Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG), Vilma Jovino, “essa ação de Natal do grupo Rotaract foi muito bem vinda, pois veio proporcionar um momento de oração e comunhão entre acompanhantes e funcionários, e também um momento acolhedor junto aos pacientes. Foram entregues lembrancinhas e cantos de louvor em gratidão a Deus pela vida. Agradecemos a todos os envolvidos pelo empenho e satisfação em ajudar e demonstrar amor ao próximo nesse período tão propício como a véspera de Natal”.