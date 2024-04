Hospital do Amor promove 5º Leilão Direito de Viver em Palmas

Por Redação

Com o propósito de arrecadar recursos para a continuidade da construção do Hospital de Amor Tocantins, acontecerá neste sábado, 27/04, o 5º Leilão Direito de Viver em Palmas(TO), na AABB, a parar das 10h.

O evento, organizado pelos Voluntários do Hospital de Amor (Palmas para a Vida) e pela Aprosoja, com o apoio de diversos parceiros, também terá transmissão ao vivo.

Os ingressos já estão sendo vendidos no valor de R$ 100,00 (entrada gratuita para crianças até 12 anos), com direito a almoço e churrasco à vontade da conceituada Arena Mr.Bull, petiscos, caldos e algodão-doce durante todo o evento.

O ambiente também terá um “Espaço Kids” repleto de atrações para as crianças, enquanto os papais e as mamães poderão dar os seus lances nos mais diversos tipos de animais, produtos e serviços que estarão disponíveis no Leilão, como: itens de decoração, eletrodomésticos, iPhones, joias, perfumes, acessórios femininos, assessorias, treinamentos, itens do agro, entre outros.

O Hospital de Amor conta com a participação de Palmas e região para ajudar na missão de salvar

vidas e fazer mais uma emocionante festa solidária.

Pontos de venda: Hospital de Amor Tocantins, Despachante Mais, Aprosoja, Mr.Bull, Spetô, Bonanza Country e Escritório Grupo Wink.

Informações: @palmasparavida (Instagram e Facebook dos Voluntários do Hospital de Amor em

Palmas).

Hospital de Amor Tocantins

O Hospital de Amor Tocantins, localizado na Quadra 1101 Sul Av. LO 27, em Palmas(TO), está

com, aproximadamente, 8.000m² de área construída de um total de 40.000m².

Desde 2021, oferece exames gratuitos de rastreamento de câncer de mama e de colo de útero.

Os agendamentos para Mamografia e Papanicolau podem ser feitos pelo telefone (63) 3212-

9400 ou presencialmente na unidade hospitalar.

Com o avanço da construção, será possível disponibilizar outros exames e tratamentos

completos para diversos tipos de câncer.

O Hospital de Amor é a maior rede de atendimentos oncológicos da América Latina, com tudo 100% gratuito