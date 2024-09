HRG promove ações no Setembro Amarelo para fortalecer a saúde mental e combater o suicídio

Por Redação

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) está engajado na campanha nacional Setembro Amarelo, dedicada à prevenção e combate ao suicídio. Em 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a campanha de 2024 adota o lema “Se precisar, peça ajuda”.

Durante todo o mês, o HRG desenvolve uma série de atividades focadas na conscientização sobre o tema. O hospital foi cuidadosamente decorado com murais interativos que conferem cor, interatividade e otimismo aos corredores da unidade.

As atividades incluem uma missa em ação de graças ao Setembro Amarelo, palestras, rodas de conversa, ginástica laboral para os servidores, dinâmicas em grupo, apresentações musicais e um espaço aberto para colaboradores compartilharem suas experiências. Essa programação também beneficia os pacientes da unidade.

Fernando Mota, Diretor Geral do HRG, destaca que essas ações não apenas atuam como medidas preventivas, mas também melhoram a saúde mental dos colaboradores.

“Sabemos que as pessoas vêm desenvolvendo doenças psicossomáticas, e essas atividades contribuem positivamente para a vida dos colaboradores do HRG, além de servir como uma forma de motivar e valorizar os profissionais”, afirmou.

A psicóloga Teruco Higa enfatiza a importância do tema e explica que essas ações promovem conhecimento e compreensão, ajudando a desmistificar e reduzir o tabu em torno do suicídio. “Acreditamos que a prevenção ocorre a partir do enfrentamento do problema, da abertura para discussões e diálogos sobre o tema. É essencial falar sobre suicídio para que as pessoas em sofrimento emocional e passando por situações difíceis busquem ajuda”, ressalta.