HRGUR realiza blitz educativa voltada à segurança de pacientes e servidores

Ação reforçou uso correto de EPIs, higienização das mãos e medidas de barreira para prevenir riscos e contaminações no ambiente hospitalar

por Redação

Hospital Regional de Gurupi (HRGUR) realizou, no último final de semana, uma blitz educativa voltada à segurança do paciente e à proteção dos servidores. A ação reforçou práticas essenciais como uso correto de EPIs, zero adornos, higienização das mãos e demais medidas de barreira, fundamentais para a prevenção de riscos e contaminações no ambiente hospitalar.

Para o diretor geral do HRGUR, Pedro Pires,

destacou que “o trabalho começa no momento em que o servidor entra no hospital. O uso do álcool, dos equipamentos de proteção e o cumprimento das barreiras de segurança são essenciais para evitar a entrada de contaminações externas na unidade.”

A psicóloga do HRGUR, Alvina Sena, participou da ação e destacou a importância da iniciativa. “Achei a blitz educativa muito importante. Mesmo conhecendo as orientações, na rotina às vezes acabamos esquecendo. Esse reforço sobre higienização das mãos, uso correto da máscara e dos EPIs nos lembra que cuidados simples fazem a diferença e salvam vidas.”

A Blitz contou com a atuação integrada da Direção do HRGUR, do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), Comissão de Combate de Infecções relacionadas a Área da Saúde (CCIRAS), Saúde do Trabalhador ( NASST), Vigilância Epidemiológica ( NVE), Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Setor de Humanização, evidenciando que o trabalho intersetorial é fundamental para o fortalecimento do cuidado seguro e humanizado. Mais do que o cumprimento de normas, a iniciativa reforçou a consciência, a responsabilidade e o compromisso com a vida.

