Idealizado pelo deputado Gutierres Torquato o Instituto Gratidão Tocantins transforma a vida de mais de 360 pessoas com cirurgias de catarata e pterígio

Por Redação

O município de Peixe está em festa nos últimos dois dias, o Deputado Gutierres Torquato, em parceria com o Instituto Gratidão Tocantins, o Instituo Idesp e a Prefeitura de Peixe, está promovendo uma ação significativa para a saúde ocular na região realizando cirurgias de catarata e pterígio através dos programas “Enxerga Tocantins” e “Programa Quero Ver”.

As intervenções cirúrgicas tiveram início no domingo 17 de dezembro e teve continuidade nesta segunda-feira, 18. Mais de 360 pessoas tiveram suas vidas transformadas, um marco importante na oferta de serviços de saúde de qualidade para Peixe e toda a região Sul do Estado.

“Esse é o nosso papel, possibilitar acesso à saúde de qualidade e valorizar o cidadão. Estamos muito felizes em devolver a visão a estas pessoas e fazer o bem a quem realmente precisa.”, afirmou o Deputado Gutierres Torquato

A coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira, destacou a importância do evento, classificando-o como um momento histórico para a saúde de Peixe e de todo o Tocantins. E afirmou que a ação não seria possível sem a colaboração mútua entre o Instituto Gratidão Tocantins, o deputado estadual Gutierres Torquato, o Instituto Idesp e o prefeito Cesinha, de Peixe.

Dona Vera da Silva foi uma das contempladas com a cirugia de catarata: Estou muito feliz, foi muito rápido a cirurgia, e eu fui muito bem atendida. Agora eu vou ter a minha vida mudada, porque uma cirurgia dessas muda a vida da gente.

A realização das cirurgias de catarata e pterígio através dos programas “Enxerga Tocantins” e do “Programa Quero Ver” demonstram o comprometimento conjunto em proporcionar cuidados oftalmológicos de alta qualidade à população. A ação liderada pelo deputado estadual Gutierres Torquato consolida o papel ativo dos agentes públicos no bem-estar dos cidadãos.