IFTO em Gurupi oferta vagas em processo seletivo para curso de pós-graduação em Linguagens

Por Redação

O Instituto Federal do Tocantins publicou ontem, 30 de abril, o edital do Processo Seletivo para preenchimento de vagas nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Linguagens. Estão sendo ofertadas 30 vagas, para o início das aulas no segundo semestre letivo de 2025.

Poderão se candidatar nesta seleção, portadores de diplomas de cursos de graduação, como licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologias, na área de Linguística e Literatura, do eixo tecnológico de Linguística, Letras e Artes.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas das 12:00 horas do dia 03 de maio às 23:59 horas do dia 30 de maio de 2025, exclusivamente pela internet e consistirá no preenchimento de formulário eletrônico disponível no edital e encaminhamento da documentação de inscrição exigida. De acordo com o edital, além disso, para a seleção serão consideradas mais duas etapas para fins de pontuação: a Avaliação da Carta de Intenção e a Análise do Histórico Profissional e Acadêmico devidamente, que devem ser enviados pelo candidato por meio do formulário eletrônico no ato da inscrição.

O resultado final será divulgado no dia 17 de junho. Saiba mais acessando a página da seleção.