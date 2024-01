Imagem de “espírito” registrada em foto de celular no HRG seria apenas um reflexo de luz em espelho

Por Wesley Silas

A diretoria do Hospital Regional de Gurupi desmistificou um vídeo em que, supostamente, aparecia a imagem de um “espírito” na clínica cirúrgica, utilizada durante a pandemia como UTI COVID.

As imagens repercutiu nas redes sociais em todo Estado e foi capturada por uma enfermeira de plantão, dada como “um fantasma”.

Depois do alarde, a diretoria do HRG enviou uma imagem mostrando que “não procede, pois se trata de um reflexo” que criou no imaginário das pessoas o tal fantasmas, conforme mostra a imagem abaixo.