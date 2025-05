INSS de Gurupi atende OAB e implementa Guichê exclusivo para Advocacia Previdenciária

Por Wesley Silas

Em busca de melhorias no atendimento à advocacia previdenciária de Gurupi, a Presidência da OAB local, representada pelo advogado Vitor Schmitz, juntamente com a Diretoria da OAB Tocantins e as Comissões de Direito Previdenciário de Gurupi e da OAB Tocantins, assegurou, após diálogo com a Gerência Executiva do INSS, a implantação de um guichê exclusivo para atendimento aos advogados. A partir de 9 de junho de 2025, o novo guichê estará disponível exclusivamente para emissão de senhas, funcionando das 8h às 11h na agência do INSS em Gurupi.

Ariane de Paula Martins, Diretora Adjunta da OAB Tocantins, destacou que os outros atendimentos continuarão a ser feitos pelos canais oficiais como GERID, Meu INSS ou mediante agendamento, sem prioridades. Ela ressaltou que esta é uma conquista importante para a advocacia previdenciária da região.

Ariane também parabenizou Vitor Schmitz pela sua dedicação, além de Dra. Leodiane, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Gurupi, e Dra. Tais Parpinelli, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Tocantins, pelo empenho e compromisso com a valorização da advocacia previdenciária.

A diretora ainda agradeceu ao Dr. Silvano Lira, gerente executivo do INSS no Tocantins, por sua atenção às demandas da advocacia previdenciária no estado. “Os advogados da Subseção de Gurupi continuam firmes na defesa de suas prerrogativas e na busca por melhores condições de trabalho,” afirmou Ariane.