Instabilidade na energia: Acig busca resposta da energisa para solucionar problemas de empresários do PAIG

Por Redação

A ACIG, participou na última sexta-feira de reunião com sua diretoria, empresários do PAIG da Vinhal Alimentos e representantes da Energisa, com o objetivo resolver as reclamações que acercam a transmissão de energia elétrica da região, que sofre com muita instabilidade.

O presidente da ACIG, Wilson de Souza, explicou que a Associação está totalmente empenhada em buscar melhorias para o Parque. “Iniciamos os trabalhos com a instalação das câmeras de monitoramento de circuito fechado e demandas primárias como: Asfalto, Rede de Esgoto, Placas de Sinalização, problemas com a Rede de Energia Elétrica, Paisagismo entre outras”, disse Wilson.

Representantes da Vinhal Alimentos, uma das empresas instaladas no Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), falaram que se eles fizerem a ligação de todo o seu maquinário, o transformador de energia não consegue suportar.

“Eles têm a intenção de expandir seus negócios, mas estão com receio devido a essa situação da rede elétrica instável, como acontece também com outras indústrias”, informou a ACIG.

A Energisa, representada por Aureo Rodrigues da Silva (Coordenador Equipes de Campo), Bruno Ribeiro Carneiro Silva (Coordenador de Construção e Manutenção), Acione Oliveira da Silva (Supervisor de Equipes de Campo), Lunnara de Oliveira Triers Ferreira (Supervisora de Atendimento ao Cliente) e Roger Pereira da Silva (Coordenador de Relacionamento Comercial), disse que eles precisarão fazer análises técnicas, para verificar se a carga de energia elétrica está atendendo as demandas do Parque.

Eles precisam fazer essa análise para ter o embasamento e assim identificarem o fluxo correto de energia e que estão de portas abertas para atender os empresários do PAIG, com um canal direto para retirada de dúvidas e informações.

Wilson de Souza, enfatizou que o Parque Agroindustrial de Gurupi, deve atender os empresários que ali estão instalados e também possuir atrativos para que novas empresas tenham também interesse em instalarem-se. “Queremos um Parque promissor, que gere mais empregos e renda”, explicou.

O que diz a Energisa

Durante a reunião, a Energisa apresentou seus projetos de obras elétricas para esse ano de 2024. Dentre eles para maior qualidade no fornecimento de energia da Região Sul, temos a finalização do projeto de Conexão da Rede Básica de Gurupi.