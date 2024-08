Interrupção de energia por queimadas aumenta 53,8% em agosto

Até o dia 25 de agosto, 40 ocorrências de falta de energia por queimadas foram registradas no TO.

Confira dicas para evitar e saber como agir de forma segura em casos de fogo.

Entre julho e agosto deste ano, cerca de 13 mil famílias tocantinenses tiveram o fornecimento de energia prejudicado por conta de queimadas. Ao todo, foram registradas 68 ocorrências de interrupção de energia por fogo em todo o estado no período. Somente em agosto, foram 40 casos, o que representa um aumento de 53,8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 26 casos foram identificados.

Este ano, os municípios de Formoso do Araguaia, Arapoema, Barrolândia, Araguaína, Divinópolis, Ipueiras e Peixe estão entre as cidades com o maior número de ocorrências até o momento. Em 2023, cerca de 100 casos de interrupção de energia por queimadas foram registrados no Tocantins, impactando quase 17 mil famílias tocantinenses.

“Com a vigência do período de estiagem e o clima ficando mais quente e seco, a tendência do número de casos é subir e, para evitar que isso aconteça, diversas medidas têm sido adotadas para minimizar o impacto para os clientes”, explica o gerente de operação da Energisa Tocantins, Maurício Zanina. “Uma dessas medidas é a limpeza de faixa, que é a poda técnica das vegetações em torno da rede elétrica. Este ano, já foi realizada a limpeza ao longo de 4.280 km de extensão de rede. Para esse segundo semestre, está prevista a execução de mais 3.020 km nas regiões de Araguaína, Augustinópolis, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso e Porto Nacional”, complementa o gerente.

A limpeza funciona como um “aceiro”, impedindo a propagação do fogo para a área em que passa a rede elétrica. “Mesmo sem atingir a rede, o calor das chamas pode colocar em risco a distribuição de energia, já que não é necessário que encostem nos cabos para provocar curtos-circuitos”, alerta o gerente.

Outra iniciativa é a participação ativa nas ações do projeto Foco no Fogo, do Comitê Estadual de Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas no Tocantins, que atua na conscientização da população sobre a prevenção e combate aos incêndios, além de discutir os prejuízos das queimadas.

Clima

De acordo com a empresa de monitoramento climático que atende a concessionária de energia, Grupo Storm, não há previsão de chuva significativa na região durante a semana.

“São esperadas rajadas de vento mais intensas entre quarta-feira, dia 28 e sexta-feira, 30, com valores entre 50 e 65 km/h, inclusive em Palmas. As temperaturas também estarão acima da média climatológica do período”, informa a meteorologista Ana Paula Paes.

Orientações gerais

Com o clima seco, as chamas se espalham mais rápido, tornando muito mais difícil o controle. Por isso, é importante seguir algumas orientações:

• Evite queimadas em áreas próximas às redes elétricas; A alta temperatura pode comprometer o fornecimento de energia, causando oscilações e até mesmo o rompimento de cabos.

• Procure fazer “aceiros”, eles auxiliam na redução do material combustível e protegem cercas e outros ativos das propriedades.

• Respeite a “faixa de servidão”, evitando plantios embaixo da rede de energia elétrica.

• É proibido realizar queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e de distribuição de energia;

• Latinhas de metal, garrafas e outros tipos de vidros são potencializadores de princípio de incêndios, logo recolha o lixo de acampamentos, não jogue esse tipo de material em acostamentos das rodovias e se puder, recolha sempre que possível.

• Apague com água qualquer resto de fogo em acampamentos e recolha os restos de carvão. Evite enterrar esse material, pois além de contaminar o ambiente, pode causar acidentes com outras pessoas.

• Bitucas de cigarros são extremamente perigosas. Sempre descarte em locais adequados.