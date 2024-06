Irajá critica Wanderlei Barbosa e acaba massacrado nas redes sociais, apaga comentários e bloqueia seguidores

Por Redação

O senador Irajá Abreu (PSD) voltou a ser alvo de críticas após publicar um vídeo atacando o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) em suas redes sociais. A postagem, que criticava um incidente que houve durante um evento em Paraíso, gerou repercussão negativa entre os internautas, que acusaram o senador de estar descolado da realidade.

As críticas dos usuários foram tantas, que Irajá Abreu se viu obrigado a restringir os comentários e apagar algumas postagens. As publicações do senador, que normalmente possuem baixo engajamento, só conseguem repercutir quando são impulsionadas por recursos públicos do Senado Federal, destinados às empresas Meta (dona do Instagram, Facebook e WhatsApp) e Google.

Na incapacidade de direcionar recursos para o estado e propor grandes projetos, Irajá pauta seu mandato em ataques infundados e na defesa de interesses pessoais seus e de sua família em Brasília. Enquanto isso, o governador Wanderlei Barbosa consolida um governo vitorioso, com um dos maiores índices de aprovação popular do país, transformando o Tocantins em uma terra de oportunidades e estabilidade econômica.

Desde que se candidatou nas eleições de 2022 e foi derrotado por Wanderlei Barbosa no primeiro turno com 58,14% dos votos contra apenas 7,61%, o senador Irajá Abreu tenta da pior forma possível se manter em evidência, mas a cada dia demonstra seu despreparo para representar o Tocantins no Senado da República. A proximidade do fim do seu mandato, em 2026 é o seu maior ponto de preocupação, uma vez que dificilmente será reeleito para um novo mandato.