Iron Júnior assume a Secretaria Municipal de Juventude e Esporte, substituindo Soró

Por Wesley Silas

Na última sexta-feira, dia 9, o professor de Educação Física Iron Martins Lisboa Júnior, conhecido popularmente como Iron Júnior, foi nomeado para assumir a Secretaria Municipal de Juventude e Esporte, substituindo Sérgio Veira Marques, o Soró. Iron Júnior é Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Educação Física Escolar pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITOP) e graduado em Educação Física pela Faculdade UNIRG. “Acredito no poder transformador do esporte como um canal de acesso a oportunidades que muitas vezes parecem inatingíveis”, afirmou Iron.

“Sempre estive envolvido com o esporte, seja como atleta, professor ou técnico. O que me motivou a aceitar este cargo foi a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento esportivo em nossa cidade, promover a inclusão e melhorar as condições para atletas e praticantes de todas as idades e modalidades”, acrescentou.

Perfil

Iron Júnior iniciou sua trajetória no esporte gurupiense ainda jovem, como atleta no Colégio Estadual, hoje Centro de Ensino Médio (CEM) de Gurupi. Posteriormente, fez do esporte sua profissão, aprimorando-se academicamente como Mestre em Educação Física pela UFG, além de sua pós-graduação e graduação já mencionadas.

Soró deixou a Secretaria de Esportes para se dedicar à campanha eleitoral de Eduardo Siqueira Campos, candidato a prefeito de Palmas, e para auxiliar na campanha de reeleição da prefeita Josi Nunes.