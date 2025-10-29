ISAC BRAZ DA CUNHA: Pioneirismo e Defesa do Meio Ambiente do Tocantins!

O engenheiro Isac Braz da Cunha tem uma trajetória realmente diferenciada, uma biografia extremamente rica, com uma ligação intensa com o Tocantins, que vale a pena conhecer em detalhes.

Nascido no interior de Goiás, aos 20 anos foi estudar em Mato Grosso, onde se formou em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal, em Cuiabá.

Recém-formado, foi atuar no Norte Goiano, ajudando a implantar estações de tratamento de água e esgoto em diversos municípios. Estabeleceu-se em Gurupi, onde nasceram seus dois filhos.

Em 1988, ele participou do nascimento do Tocantins, que aconteceu de um jeito todo especial, pois foi o único estado criado pela mobilização popular, após uma longa luta pela emancipação de Goiás. O jovem Isaac viu o surgimento do estado, que foi carregado de simbolismo e esperança. Desde os primeiros momentos esteve envolvido na implantação e estruturação de ações e entidades, estabelecendo-se como uma grande referência nas áreas de saneamento e meio ambiente.

Em fevereiro de 1990, o governador José Wilson Siqueira Campos criou a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e, em 1992, surgiu o primeiro curso de engenharia — mas não uma engenharia qualquer. Siqueira dizia que o novo curso deveria ser algo especial. Foi daí que surgiu uma inovação para todo o Brasil: o primeiro curso de Engenharia Ambiental do país, que hoje faz parte da Universidade Federal do Tocantins (UFT). O engenheiro Isac Braz da Cunha mudou-se para Palmas, onde colaborou com a estruturação desse novo curso como professor da primeira turma de Engenharia Ambiental, que se formou em 1996.

Em 1997, ele assumiu a Chefia de Gabinete do Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS), sendo em seguida nomeado Presidente. Ao todo, permaneceu por oito anos na cúpula da instituição, sendo considerado o profissional que por mais tempo ocupou essa posição. Como Presidente do NATURATINS (1998–2006), é lembrado como um dos mais competentes e bem-sucedidos.

De 1997 a 2006, a gestão ambiental do Tocantins viveu sua fase áurea. Foram 10 anos de grandes conquistas, que se iniciaram no segundo mandato do governador Siqueira Campos e se estenderam pelas gestões de Raimundo Boi e Marcelo Miranda. Nessa “década dourada”, como ficou apelidada, Isac foi um protagonista, sendo desde então considerado um dos maiores líderes da temática ambiental e uma espécie de biblioteca viva dos alicerces que foram implantados e que até hoje geram frutos valiosos para o Tocantins.

Vou citar algumas dessas conquistas para vocês terem uma noção do que representou essa “década dourada”:

–Durante a gestão de Isac, foi construída a sede do NATURATINS, com cerca de R$ 600 mil obtidos por meio do Programa Piloto para as Florestas Tropicais da Amazônia Legal (PPG7). Além disso, foram implantados diversos escritórios regionais, o que consolidou a estrutura técnica do órgão e ampliou sua capacidade de fiscalização e atendimento aos municípios.

–As principais Unidades de Conservação são desse período. A criação do Parque Estadual do Cantão (1998), o primeiro do estado, e, na sequência, vieram o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas (2000), o Parque do Jalapão e o Parque do Lajeado (2001), além de diversas Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Em 2005, houve a implantação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação, que lançou as bases de estruturação e proteção dessas áreas.

Em 1998, o Tocantins conquistou o primeiro projeto de Sequestro de Carbono (REDD+), desenvolvido pelo Instituto Ecológica, na Ilha do Bananal. Em 2002, durante a gestão da Prefeita Nilmar Ruiz, surgiu o primeiro projeto de Sequestro de Carbono Urbano, proposto pelo então senador Eduardo Siqueira Campos para a capital, Palmas, tornando-se referência nacional no tema.

–Em 1999, houve a implantação da Companhia Independente de Polícia Militar Ambiental (CIPAMA), que, posteriormente, em 2016, se transformaria no Batalhão Ambiental do Tocantins. NATURATINS e o Batalhão tornaram-se as maiores instituições de defesa ambiental do estado.

–Em 2002, aprovada a Política Estadual de Recursos Hídricos e, a partir dela, com o surgimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) foram efetivadas ações para proteção dos rios e lagos do estado.

–Implantação do ICMS Ecológico, que passou a destinar mais recursos do governo estadual para as Prefeituras, o que ampliou as ações de defesa ambiental, envolvendo os municípios nas ações desenvolvidas pelo NATURATINS.

–Em 2006, o nascimento do SINDIFAM (Sindicato dos Profissionais de Análise, Inspeção e Fiscalização Ambiental do Tocantins), um avanço para o fortalecimento da classe de servidores ambientais.

Ao deixar a presidência do NATURATINS em 2006, Isac usou sua expertise para atuar em outras áreas.

Como Gerente de Meio Ambiente do Consórcio Estreito Energia (CESPE), empreendedor da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE Estreito), ele coordenou o Comitê Gestor responsável pela implantação do Projeto Integrado do Pescado, realizado em parceria com a Cooperativa de Pescadores e Prefeitura de Estreito–MA.

Trabalhou como consultor no Projeto de Transposição do Rio São Francisco, percorrendo vários estados do Nordeste.

Atuou também como professor da Faculdade Católica do Tocantins, lecionando e orientando trabalhos de pesquisa.

Além da academia, do setor público e da área empresarial, Isac também marcou presença junto a uma ONG que ajudou a fundar: o Instituto Ambiental do Tocantins (IATO), com atividades de educação ambiental e proteção dos recursos naturais na região do Parque Estadual do Cantão, entre outras localidades.

Em 2022, Isac foi nomeado para o cargo de Superintendente Estadual do IBAMA, tornando-se o único profissional a liderar os dois principais órgãos ambientais do Tocantins.

Em 2024, ele lançou uma trilogia, com três obras, numa espécie de coletânea onde expressa em páginas um pouco de sua alma e sua imensa bagagem de vida, com suas experiências e vivências dedicadas à família, aos amigos, ao meio ambiente e ao nosso querido Tocantins!

O governador Siqueira Campos sonhava com um novo estado, bem diferente dos demais, e uma capital onde as pessoas e a natureza pudessem viver de forma integrada.

A escolha da localização de Palmas, entre a Serra do Lajeado e o rio Tocantins, e o planejamento urbano da capital, respeitando as áreas verdes e nascentes, além da criação do primeiro curso de Engenharia Ambiental do país, que passou a formar profissionais com essa visão diferenciada que une projetos e natureza, bem como a série de ações que foram implantadas durante a “década dourada”, sob a liderança de Isac Braz da Cunha, explicam bem como o Tocantins e Palmas se firmaram como um estado amigo do meio ambiente!

O papel do governador Siqueira foi fundamental para que todo o grande sonho de desenvolvimento do Norte Goiano se concretizasse, e em cada área ele se valeu de grandes profissionais que ajudaram a tornar esse sonho em realidade!

Diante de tamanhas realizações, é natural que surjam comparações: Quantos outros líderes do Tocantins possuem uma trajetória tão rica e completa?

–Qual nome é referência na área da educação em nível estadual?

–Na área da agricultura, qual gestor atuou nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal)?

–Dos profissionais da saúde, quantos foram pioneiros na criação do Tocantins e ainda estão na ativa, exercendo cargos de liderança e contribuindo para o avanço do estado?

–Quantos da segurança pública foram protagonistas na construção de tantas ações e programas que beneficiaram o Tocantins?

–Dos inúmeros gestores públicos competentes que existem em nosso estado, quantos partilharam seus conhecimentos numa sala de aula na universidade?

–Da área social, quantos têm quatro décadas de experiência no setor público e privado?

Certamente que o Tocantins conta com inúmeros pioneiros, que estiveram presentes no momento do nascimento de nosso estado e que contribuíram enormemente. No entanto, nem sempre é fácil encontrar um nome de consenso para as áreas de saúde, educação, segurança, assistência social, esporte etc.

Felizmente, o meio ambiente conta com esse privilégio: o de ter um profissional com tantas décadas de experiência, que viu o surgimento do Tocantins, que atuou no setor empresarial e junto à sociedade civil, que dividiu seus conhecimentos na academia, que transitou em diferentes esferas, contribuindo de maneira significativa com o desenvolvimento sustentável.

E o nome é Isac Braz da Cunha: engenheiro, professor universitário, gestor público, consultor, pesquisador, escritor e empreendedor, com quatro décadas de experiência nas áreas de saneamento e meio ambiente, o que o torna um personagem de destaque no Tocantins!

Em 2025, passou a presidir a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMMA), uma escolha extremamente acertada do Prefeito Eduardo Siqueira, pois ele é, certamente, um dos ambientalistas com mais experiência e trânsito entre as diversas entidades e segmentos que militam na defesa da natureza tocantinense

Especialmente agora que a COP 30 de Belém está chegando, onde serão debatidas e levantadas muitas questões relevantes para o clima do planeta, o Tocantins (e especialmente Palmas, reconhecida como Capital Ecológica) pode se orgulhar de mostrar um pouco de sua bela história, bem como de apresentar como realmente nos tornamos referência na proteção ambiental!!!

Palmas – TO, Outubro de 2025.

Giovanni Salera Júnior

E-mail: [email protected]

Curriculum Vitae: http://lattes.cnpq.br/9410800331827187

Maiores informações em: http://recantodasletras.com.br/autores/salerajunior