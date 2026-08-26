Jornalista Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte no Tocantins, morre aos 46 anos

A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, conhecida por sua atuação no jornalismo esportivo do Tocantins, morreu na madrugada desta quarta-feira (26), aos 46 anos, em Santa Catarina, onde vivia com a família. A comunicadora enfrentava um câncer e deixa um filho de 10 anos. Natural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em 2007 e construiu parte importante da carreira no estado, acompanhando competições e diferentes modalidades esportivas. Ela passou pela TV Anhanguera, onde foi responsável pela edição e apresentação do Globo Esporte, e também atuou como comentarista na rádio CBN Tocantins.

Durante os seis anos em que trabalhou no Tocantins, Thalita ganhou destaque na cobertura do esporte regional e era chamada pelos colegas de redação de “Japinha”. Em 2013, deixou o estado e seguiu para Maceió (AL). Além do jornalismo, participou da criação do Espaço Junior, instituição voltada ao atendimento de pessoas com autismo e criada em homenagem ao filho. Em uma mensagem de pesar, a instituição destacou a força e a leveza com que a jornalista enfrentou a doença no último ano. A pedido da própria Thalita, não haverá velório, e até o momento não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.