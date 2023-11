Jornalista Wesley Silas recebe nesta quinta-feira na ALETO Título Título de Cidadão Tocantinense com indicação do deputado Gutierres Torquato

Por Redação

A Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Tocantinense e Título de Cidadão Benemérito João Ribeiro acontece no Plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira,

30, às 9 horas.

A projetos que concedem título de cidadão tocantinense ao jornalista é de autoria do deputado Gutierres Torquato.

Será a segunda homenagem na ALETO. A primeira foi a indicação pelo Sindjor que o considerou como um dos cinco jornalistas do Estado para receber a placa oferecida pela Assembleia Legislativa do Tocantins como reconhecimento pelos serviços prestados na comunicação social no Tocantins.

Perfil Profissional

Wesley Silas Barbosa da Cruz, atua na comunicação social desde o ano de 1995, e neste período desenvolveu trabalhos importantes em diversos jornais do Tocantins, livros e revistas. Se apegou a causa da comunicação social, engajou em diversas causas socais com foco em entidades filantrópicas.

Em busca de conhecimento e qualificação acadêmica, cursou de filosofia (3,5 anos) e, poucos meses antes de se graduar, abandou para cursar jornalismo na Universidade Unirg. Foram tempos difíceis e, devidos aos limitados recursos financeiros, trabalhava turnos de 24h para custear a sua faculdade e de sua esposa que era professora e buscava dar um degrau para cursar Letras (português e inglês). Desde então, o casal se comprometeu com causas sociais e educacionais, ajudando alunos carentes da educação pública, desde pequenas atitude como ajudar no anonimato na compra enxovais de adolescentes com gravidez indesejadas, roupas, aquisição de material escolares, doação de livros; dando assim um pequeno passo como cidadãos que defendem a transformação de indivíduos por meio da educação para que eles possam ser capazes de terem suas autonomias e se tornem economicamente produtivos e assim pudessem viver em uma sociedade mais justa e contribuir para um mundo mais positivo.

Em sua extensa carreira, Wesley Silas iniciou na Comunicação Social no ano de 1995 em Gurupi na empresa Cidade Comunicação Ltda, do saudoso jornalista Luiz Barbosa (in memoriam). Neste período ele exerceu várias atividades neste segmento diagramando milhares de jornais de várias cidades do Tocantins, livros, revistas, websites, inclusive material para televisão, infográfico, ilustração e charges.

Com sentimento empreendedor na veia, jamais deixou de usar a sua profissão para uma sociedade sustentável, pacífica e democrática.

Em 2007 concluiu sua Graduação Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UnirG, se especializou em Gestão Empresarial e Marketing pelo IEP e, mesmo cursando jornalismo, criou no laboratório da faculdade a Revista Público, com editorias voltadas ao meio ambiente, pauta aberta que não seguisse o modelo convencional de levar as notícias como elas são, despertando assim uma consciência crítica, compromissada com o leitor e valorizando, acima de tudo, os fatores da cultura regional na tentativa de seguir uma linha livre e independente a serviço da coletividade e não de grupos políticos, mas, com foco na mudança de paradigma voltada ao papel de um jornalismo socialmente responsável.

Outro desafio de empreendimento social…

Observando as tendências do jornalismo global de pautas abertas e, ao mesmo tempo, vendo a necessidade de romper as fronteiras que eram impostas pelas limitações do jornal impresso foi criado simultaneamente ao Jornal impresso o site www.atitudeto.com.br.

RECONHECIMENTOS

Recebeu Moções de Aplausos (2010, 2016 e 2017) pelos serviços prestados na região conferido pela Câmara Municipal de Gurupi. Foi indicado pelo Sindjor como um dos cinco jornalistas, representando o Portal Atitude para receber a placa oferecida pela Assembleia Legislativa do Tocantins como reconhecimento pelos serviços prestados na comunicação social no Tocantins.

Recebeu a placa do Banco da Amazônia representando um dos veículo de comunicação que mais se destacou no Tocantins em 2019.

Por três anos foi escolhido para representar os veículos de comunicação do Tocantins como jurado no Festival Gastronômico de Taquaruçu..

Atualmente faz parte a diretoria da Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM) e da Federação Brasileira dos Jornalistas do Turismo no Tocantins (Febtur)

Suas origens

Wesley Silas Barbosa da Cruz é filho de pioneiros do antigo sul goiano, Pedro Barbosa da Cruz (in memoriam) e Alice Barbosa da Cruz (in memoriam), dois desbravadores que saíram do Maranhão, se casaram em Pedro Afonso e em seguida escolheram Gurupi no ano de 1954 para construir família e patrimônio material.

Ele nasceu em Gurupi no Hospital Delfino Aguiar, quando o Tocantins pertencia ao antigo Norte de Goiás, onde se casou no ano de 2017 com Fabiana P.P. Cruz com quem teve duas filhas: a advogada (OAB) Carolina Prevedello Cruz e a acadêmica de medicina Ana Alice e Carolina.