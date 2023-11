Josi Nunes e Cristiano Pisoni reaproximam com a lupa nas eleições de 2024

Chancelando uma matéria sobre a costura na composição de possíveis nomes que poderão ser candidatos a vice na reeleição da prefeita Josi Nunes, ela teve um encontro com empresário Cristiano Pisoni.

“Estou fazendo uma rodada de conversas com as lideranças políticas em todos os níveis em Gurupi. Falamos sobre a cidade, sobre política e hoje tive a oportunidade de está com o Cristiano Pisoni. Foi uma conversa ótima, conversamos muito sobre a cidade e ouvi a avaliação dele e foi uma convés bastante produtiva”, disse a prefeita